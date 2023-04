Pomezia, anche Fratelli d’Italia sceglie un candidato sindaco donna: si prospetta una sfida (quasi) tutta al femminile

Sarà Veronica Felici la candidata sindaco di Fratelli d’Italia alle elezioni di Pomezia del 14 e 15 maggio. A fare la dichiarazione ufficiale del nome che rappresenterà il partito di Giorgia Meloni è stato il senatore Marco Silvestroni, mettendo così fine al turbinio di voci che giravano da tempo. È stato lui a indicare nell’attuale assessore al bilancio del Comune di Ardea la persona ideale a contrastare le candidature di altre due donne – la segretaria del PD Eleonora Napolitano, candidata sindaco per la coalizione di centrosinistra, e Stefania Padula, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle. Finora l’unico candidato sindaco di sesso maschile è Giacomo Castro, che corre con la lista “Valore Civico”.

Sempre Silvestroni, Presidente provinciale FdI, ha nominato Angelo Lupi come Commissario per FDI per Pomezia. La Felici, infatti, ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di Presidente del locale Circolo Territoriale, cosa che non potrà fare nel periodo della campagna elettorale dati i vari impegni. “Abbiamo raccolto un ampio consenso intorno alla figura di Veronica felici nella città di Pomezia, come futuro Sindaco. A corto giro arriverà un comunicato congiunto del centrodestra e delle liste a sostegno, a dimostrazione di una ampia coalizione per riportare finalmente Pomezia al buongoverno”.

Coalizione di centrodestra?

Al momento si parla con certezza di candidato sindaco di Fratelli d’Italia, anche se Silvestroni nelle sue parole indica la “coalizione di centrodestra”. Ma al momento non è stata ancora ufficializzata quale sarà la composizione della coalizione e quindi quali saranno i partiti e le liste che ne faranno parte. C’è da capire se tutti avranno accettato il fatto che Fratelli d’Italia avrà un ruolo decisionale e un peso maggiore, così come del resto le votazioni sia politiche che regionali hanno dato modo di riscontrare a livello di consensi. Nei prossimi giorni si capirà se davvero il centrodestra andrà unito o se ci saranno due schieramenti diversi.