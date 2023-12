Pomezia, la maggioranza non si presenta, saltato il consiglio comunale: “Vergogna”

E’ saltato il consiglio comunale – in seconda convocazione – che si sarebbe dovuto tenere questa mattina a Pomezia. Tema all’ordine del giorno: l’acquisto dell’immobile di Via dei Castelli Romani. Già ieri, lo ricordiamo, la maggioranza aveva abbandonato l’aula dopo l’inizio dei lavori facendo mancare il numero legale.

Caos politico a Pomezia dove, per la seconda volta in due giorni, non si è tenuto il consiglio comunale che pure riguardava un tema delicato e oltremodo importante per la città: l’ormai famoso palazzo di Via dei Castelli Romani il cui acquisto, ormai è acclarato, sta dividendo non solo i cittadini e le famiglie ma di fatto anche la maggioranza, che ha scelto per il momento di non confrontarsi pubblicamente sull’argomento con le opposizioni (e la cittadinanza chiaramente). Ricordiamo infatti che già a fine novembre era “saltata” una commissione finanza e patrimonio; ieri, poi, lo stop al consiglio con l’abbandono dell’aula. E oggi, invece, sempre la maggioranza non si è presentata (tranne Salvitti).

Saltato il consiglio comunale a Pomezia

Questi erano i punti all’ordine del giorno: il primo, il ritiro dell’atto di Giunta Comunale n. 46 del 21 settembre 2023; il secondo la revoca delle delibere del Consiglio Comunale nn. 33, 34, 35 del 25.10.2023 e tutti gli atti ad esse successivi, conseguenti e consequenziali. L’orario previsto di inizio era stato fissato alle 10.00 in seconda convocazione come detto, dopo la prima iniziata ma non conclusa ieri. Attese adesso le reazioni politiche: intanto però la notizia può essere data per certa, il consiglio comunale non si terrà mancando anche oggi il numero legale.

Il comunicato congiunto delle opposizioni

Poco fa la minoranza ha diffuso una nota stampa a firma dei consiglieri Eleonora Napolitano, Martina Battistelli, Alessio Caporaletti, Rosaria Del Buono, Enrico Mangano, Stefania Padula, Luisa Navisse, Renzo Mercanti e Giacomo Castro. “La minoranza tutta ha richiesto la convocazione del Consiglio Comunale per la revoca delle delibere propedeutiche all’acquisto dell’immobile sito in Via dei Castelli Romani 24. Nonostante sia stato necessario richiedere l’intervento del Prefetto per la convocazione dello stesso la maggioranza ha prima disertato la relativa commissione Finanza e Patrimonio, il 5/12 in Consiglio Comunale ha abbandonato l’aula dopo una sospensione non prevista da regolamento, e ha mandato deserta la seconda convocazione prevista per oggi 6/12”.

“Questo denota un atteggiamento vergognoso ed irrispettoso delle istituzioni, dei colleghi consiglieri, dei cittadini presenti ma soprattutto l’atteggiamento di un amministrazione allo sbando che cela dietro l’arroganza tutta la propria fragilità. Abbiamo provato, in tutti i modi previsti dal nostro ruolo, a contrastare questa scelta scellerata, non solo per quanto riguarda la salvaguardia delle casse comunali evitando un indebitamento per oltre 12 milioni di euro in 29 anni, ma anche per tutelare le famiglie e gli studenti che dovrebbero essere trasferiti in una struttura che continuiamo a ritenere totalmente inadeguata ad ospitare una scuola per tutte le motivazioni a più riprese già espresse”.

“La maggioranza (escluso il consigliere Salvitti) non ha avuto il coraggio di presentarsi nelle sedi istituzionali nelle quali avremmo voluto avviare una discussione proficua sulle potenziali alternative. Non hanno avuto il coraggio di presentarsi per difendere le loro scelte. La spaccatura all’interno della maggioranza è evidente, non solo tra FDI e Lega ma anche all’interno del partito che la Sindaca rappresenta. Fino a quando la prima cittadina e i suoi riferimenti in FDI riusciranno a tenere nascosta la la polvere sotto al tappeto?”, conclude il testo congiunto del Partito Democratico Pomezia, del MoVimento 5 Stelle – Pomezia (RM) e di Valore Civico Pomezia.