Primarie Pd 2023, dove si trovano i seggi e i gazebo a Roma? Dove votare e a che ora

È arrivato il giorno della sfida tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein per le primarie per la segreteria del Pd. In tutta Italia sono stati allestiti 5.500 gazebo che resteranno aperti dalle 8 alle 20.

I banchetti per le primarie PD a Roma

Per poter votare basterà portare la tessera elettorale e un documento di identità. Altri requisiti: avere dai 16 anni in su, essere cittadini italiani, se Ue essere residenti in Italia mentre se extra-Ue con regolare permesso di soggiorno. Inoltre, versare la quota simbolica di 2 euro. Per chi si fosse già registrato tramite Spid (un migliaio di elettori), sarà possibile votare online. Sono 165 i seggi allestiti nella Capitale. Poche le file in giro per la città all’apertura. Ma nella mattinata di domenica accedere alla lista per consultare il gazebo più vicino era impossibile. L’apposita pagina dedicata sul sito del Pd non era infatti raggiungibile.

Solo verso l’ora di pranzo l’elenco è tornato consultabile. Ecco alcuni dei gazebo sparsi per la città: piazza Fiume, piazza Indipendenza, piazza Mazzini, via Ghiberti a Testaccio, piazza del Popolo, piazza Vittorio e piazza San Cosimato, via Giulio Cesare e largo Somalia, via dei Marsi, via Conca d’Oro e via delle Isole Curzolane, via Corinaldo e via Diego Angeli, viale Marx e via Casal dei Pazzi, viale della Rustica e largo Agosta, via dell’Archeologia e via Appia nuova, piazza dei Consoli e circonvallazione Ostiense, viale Pico Della Mirandola e piazza del Gazometro, viale di Tor Marancia e viale Silone, piazza Cine e via Castel di Leva, piazza Enrico Fermi e largo La Loggia, via di Casetta Mattei e piazza di Donna Olimpia, piazza San Giovanni di Dio e via di Val Cannuta, via di Torrevecchia e via di Valle Aurelia, piazza Giovenale e via Cassia, via di Grottarossa e via della Farnesina, via di Vigna Stelluti, via del Sommergibile e via Acilia.