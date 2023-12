Rai, aperta procedura disciplinare contro Paolo Corsini per le parole di Atreju

Dopo la manifestazione di Atreju, la Rai ha deciso di aprire un procedimento disciplinare verso Paolo Corsini.

La Rai ha aperto una procedura disciplinare nei confronti di Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento, in seguito alle sue dichiarazioni durante la manifestazione Atreju, organizzata dal partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

La Rai apre un procedimento disciplinare su Paolo Corsini per le parole ad Atreju

Il giornalista aveva utilizzato il pronome “noi” riferendosi ai dirigenti di Fratelli d’Italia e aveva rivendicato il suo ruolo di “militante” del partito, scatenando polemiche tra le opposizioni. Il CEO della Rai, Roberto Sergio, aveva richiesto una relazione sul caso, mentre la presidente della Rai, Marinella Soldi, aveva sottolineato l’importanza dell’imparzialità e del pluralismo nel giornalismo di servizio pubblico.

Le parole di Paolo Corsini ad Atreju

Paolo Corsini è stato oggetto di critica per il suo atteggiamento, considerato incompatibile con il ruolo di un giornalista del servizio pubblico, che dovrebbe garantire un approccio equidistante e imparziale indipendentemente dal contesto in cui opera. Le dichiarazioni di Corsini non sono state l’unico motivo di preoccupazione per la Rai, poiché l’amministratore delegato, Roberto Sergio, aveva già espresso inquietudine per le critiche pubbliche da parte del manager Pino Insegno riguardo alla sostituzione del conduttore de L’Eredità con Marco Liorni.

La situazione in Rai dopo le parole di Paolo Corsini

Insegno aveva manifestato la sua frustrazione nei confronti della presunta comunicazione controllata dalla sinistra della Rai e da Lucio Presta, dichiarando di voler affrontare il “nemico” frontalmente. La decisione di avviare un’azione disciplinare contro Corsini evidenzia la ferma posizione della Rai nel garantire la neutralità e l’imparzialità del suo personale, mantenendo così gli standard richiesti per un servizio pubblico di informazione.

Le sanzioni disciplinari per Corsini dopo Atreju

L’esito della procedura disciplinare sarà reso noto nelle prossime settimane. Il caso di Corsini ha sollevato un dibattito sulla compatibilità tra il ruolo di un giornalista del servizio pubblico e l’adesione a un partito politico. Alcuni commentatori hanno sostenuto che Corsini non ha violato alcun principio, in quanto ha semplicemente espresso la sua opinione personale in un contesto privato.

Rai nel fuoco politico

Altri, invece, hanno ritenuto che le sue dichiarazioni siano state inopportune e che abbiano gettato discredito sul servizio pubblico radiotelevisivo. In ogni caso, la decisione della Rai di aprire una procedura disciplinare contro Corsini dimostra che l’azienda è intenzionata a garantire l’imparzialità dei suoi giornalisti, anche in un contesto politico polarizzato come quello attuale.