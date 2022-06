Referendum 12 giugno 2022: spiegazione semplice, i quesiti, orari seggi, tutte le informazioni utili

Non solo Amministrative. Il 12 giugno 2022 gli elettori saranno chiamati ad esprimersi su ben cinque quesiti sul tema della Giustizia. Si tratterà di una sorta di election day nel quale si voterà pertanto contemporaneamente per le Amministrative e per il referendum.

I quesiti e le schede

Gli elettori dovranno pertanto decidere se abrogare, cancellandole, alcune leggi che sono attualmente in vigore. Quali? Eccoli di seguito riportati:

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati; Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte; Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Ad ogni quesito è stato assegnato uno specifico colore come da esempio qui di seguito riportato.

Come funziona il referendum sulla Giustizia

Votando “sì” si sceglie di votare per l’abrogazione, e quindi per l’eliminazione, della norma oggetto del Referendum. Viceversa, apponendo una croce sul “no”, si chiede che la legge di quello specifico quesito resti in vigore. Pertanto sarà necessario esprimere cinque preferenze per altrettante schede alle quali è stato attribuito uno specifico colore corrispondente.

Quorum

Il risultato della consultazione referendaria sarà valido solo in caso di raggiungimento del quorum, ovvero se alle urne, per questa specifica votazione, si recherà almeno il 50% più uno dei voti degli elettori. Parliamo, compresi gli italiani residenti all’esterno, di oltre 51 milioni di cittadini.

Spiegazione semplice

I temi trattati chiaramente non sono dei più semplici. Per questo il Ministero dell’Interno, come di consueto per appuntamenti alle urne come questo, ha preparato un video di sintesi con le principali informazioni sul referendum. In alternativa potete consultare questo nostro precedente articolo sull’argomento.

Quando e a che ora si vota

Il voto per la consultazione referendaria si terrà domenica 12 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. I cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), possono votare all’estero. Per la validità del referendum abrogativo, come detto in apertura, l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.