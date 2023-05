Risultati elezioni Fiumicino 2023, chi ha vinto? In testa Baccini, insegue il centrosinistra

Risultati elezioni Fiumicino 2023, chi è il nuovo Sindaco della città? Il Corriere della Città segue in diretta le Amministrative che nel Lazio hanno portato al voto complessivamente 47 Comuni. Tra queste troviamo anche il Comune di Fiumicino: in questo caso la sfida è tra quattro candidati a Sindaco: il centrosinistra, nel solco della continuità amministrativa con il governo cittadino uscente di Esterino Montino, presenta Ezio Di Genesio Pagliuca, già Vicesindaco del Comune. Il centrodestra lancia la sfida presentando la candidatura invece di Mario Baccini. E’ lui la figura scelta per interrompere il governo cittadino del centrosinistra, e in particolare del PD, che ha segnato le ultime due Amministrazioni. Presente anche il M5S, con Walter Costanza, e a completare il quadro il movimento Fiumicino Libera con Claudio Cutolo. Alle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023 si chiudono i seggi: da lì in poi inizierà lo spoglio dei voti e si arriverà all’elezione del nuovo Sindaco di Fiumicino.

Ricarica la pagina per aggiornare i dati in tempo reale.

Exit poll Comunali Fiumicino 2023

Il turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si svolge domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nel giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. Ieri si è votato dalle 7.00 fino alle 23.00 e poi ancora oggi sempre dalle 7 fino alle ore 15.00. A breve inizieranno le operazioni di spoglio.

Ore 16.30 – Spoglio a rilento nei Comuni del Lazio: al momento in Provincia di Roma c’è solo l’elezione del Sindaco nel piccolo paesino di Roccagiovine. Alle ore 16.30 sono ancora a zero le sezioni pervenute dal Comune di Fiumicino.

Ore 18.00 – Baccini avanti tallonato dal candidato del centrosinistra.

In aggiornamento, ricarica la pagina

Comunali Fiumicino, lo scrutinio in diretta, chi è il nuovo Sindaco

In questa sezione sono indicati i voti ricevuti dal candidato a Sindaco e le percentuali ottenute dalle liste a lui collegate. I dati verranno aggiornati man mano nei prossimi minuti con l’indicazione del numero delle sezioni scrutinate.

(Sez. scrutinate 1 su 59)

Diretta dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023

Mario Baccini: 57,81%

Lega: -%

Rin. Sgarb-Apoidei: -%

Polo Moderati: -%

Forza Italia: -%

FDI: -%

Baccini Sindaco: -%

Part. Pensionati: -%

UDC: -%

Crescere Insieme: -%

Ezio Di Genesio Pagliuca: 38,50%

Lista Ezio Di Genesio Pagliuca Sindaco: -%

PD: -%

Parco Leonardo Futura: -%

Part. Socialista Italiano-Vivere Fiumicino-Adesso Fiumicino: -%

Demos Democrazia solidale: -%

Walter Costanza: 2,81%

Movimento 5 Stelle: -%

Claudio Cutulo: 0.88%