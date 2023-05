Risultati elezioni Velletri 2023, chi ha vinto? Exit poll, proiezioni, segui la diretta dello spoglio

Risultati elezioni Velletri 2023, chi è il nuovo Sindaco della città? Il Corriere della Città segue in diretta le Amministrative che nel Lazio hanno portato al voto complessivamente 47 Comuni. Tra queste troviamo anche il Comune dei Castelli Romani: in questo caso la sfida è tra ben sei candidati a Sindaco, tra cui il Primo Cittadino uscente Orlando Pocci, appoggiato dal centrosinistra, quindi Ascanio Cascella per il centrodestra, e Romano Favetta, Clorinda Ricci (Forza del Popolo), Fausto Servadio e Roberto Romagnoli (PSI) a completare il quadro. Alle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023 si chiudono i seggi: da lì in poi inizierà lo spoglio dei voti e si arriverà all’elezione del nuovo Sindaco di Velletri.

Exit poll Comunali Velletri 2023

Il turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si svolge domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nel giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. Ieri si è votato dalle 7.00 fino alle 23.00 e poi ancora oggi sempre dalle 7 fino alle ore 15.00. A breve inizieranno le operazioni di spoglio.

Ore 16.30 – Spoglio a rilento nei Comuni del Lazio: al momento in Provincia di Roma c’è solo l’elezione del Sindaco nel piccolo paesino di Roccagiovine. Alle ore 16.30 sono ancora a zero le sezioni pervenute dal Comune di Velletri.

Comunali Velletri, lo scrutinio in diretta, chi è il nuovo Sindaco

In questa sezione sono indicati i voti ricevuti dal candidato a Sindaco e le percentuali ottenute dalle liste a lui collegate. I dati verranno aggiornati man mano nei prossimi minuti con l’indicazione del numero delle sezioni scrutinate. Orlando Pocci, Primo cittadino uscente, ha riunito parte del centrosinistra e il M5S; per il centrodestra ci sarà Ascanio Cascella: la sua candidatura è sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia oltre che da una lista civica. C’è poi anche l’ex Assessore Romano Favetta. Nella rosa degli aspiranti candidati a Sindaco troviamo inoltre Fausto Servadio – che peraltro ha già ricoperto la carica di Sindaco dal 2008 al 2018 – e ancora Clorinda Ricci per il partito Forza del Popolo e Roberto Romagnoli, del PSI.

