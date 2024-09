Sciopero della sanità privata e le RSA nel Lazio, CGIL chiede i rinnovi dei contratti ai lavoratori

La CGIL chiama lo sciopero della sanità privata e le RSA nel territorio del Lazio: richiesto il rinnovo del contratto ai lavoratori

I lavoratori della sanità privata e delle Rsa del Lazio hanno incrociato le braccia oggi, 23 settembre, per chiedere il diritto al contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo sciopero, annunciato dalla Cgil, coinvolge circa 35mila persone che operano in questi settori e chiedono un adeguamento salariale, migliori condizioni di lavoro e il riconoscimento della loro professionalità.

Lo sciopero della sanità privata nel Lazio

Come evidenzia RaiNews, la Cgil denuncia che i lavoratori della sanità privata attendono da anni il rinnovo del contratto, mentre quelli delle Rsa chiedono un vero Ccnl che sostituisca il cosiddetto “contratto pirata”. I sindacati sottolineano che le condizioni di lavoro in questi settori sono spesso difficili e i salari inadeguati, nonostante l’importanza del ruolo svolto da questi operatori per garantire il diritto alla salute dei cittadini.

Le richieste del sindacato

La Cgil critica il comportamento delle associazioni datoriali, che intendono vincolare le trattative sui rinnovi contrattuali alla garanzia di copertura delle risorse da parte del Ministero e delle Regioni. Il sindacato chiede un intervento deciso del Ministro Schillaci per sbloccare la situazione e porre fine a questa “vergogna”. Allo stesso tempo, la Cgil si aspetta che anche la Regione Lazio faccia la sua parte per migliorare le condizioni di lavoro di chi svolge un ruolo essenziale per il servizio sanitario regionale.

La protesta dei lavoratori

Stamattina la Fp Cgil Roma Lazio ha partecipato a un presidio unitario sotto la sede del Ministero della Salute, per chiedere un intervento immediato del Ministro. Lo sciopero potrebbe causare disagi ai cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari nelle cliniche private e nelle Rsa del Lazio. La Cgil auspica che la mobilitazione di oggi possa portare a un rapido sblocco della situazione e all’avvio di un confronto costruttivo tra le parti per il rinnovo dei contratti.