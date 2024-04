Scritte No Vax sulla sede PD ai Castelli: “Imbrattata anche targa-ricordo per Bruno Astorre” | FOTO

Imbratta ai Castelli Romani la sede del Partito Democratico: vandalizzata la sezione di Marino e la targa a Bruno Astorre.

I No Vax tornano a colpire, questa volta imbrattando la sede del Partito Democratico ai Castelli Romani. La vicenda si è svolta a Marino, che ospita una sezione dei democratici. I locali del partito sono stati vandalizzati durante la notte, con il gruppo che in maniera vandalica ha palesato il malcontento per l’esperienza del Governo giallo-verde con l’ex premier Giuseppe Conte e le linee sanitarie del ministro Roberto Speranza sulla gestione del Covid-19 e i vaccini.

No Vax assaltano la sede del Partito Democratico ai Castelli Romani

I No Vax hanno rivendicato l’azione vandalica, mettendo la loro W di “vivi” in rosso lungo le pareti della sede del Partito Democratico. Logo che è stato accompagnato dalla frasi slogan del gruppo, come nel caso di NWO, riferito al Nuovo Ordine Mondiale della massoneria ipotizzato dalle realtà complottiste. Nelle scritte offensive, i militanti piddini vengono definiti “Servi del Potere”. Al centro della struttura, poi, una gigantesca scritta recita: “Vax=Morte”. Una scritta legata ai molteplici casi di decesso che sembrerebbero collegati agli effetti indesiderati del vaccino Covid.

Altre due scritte campeggiano sulla struttura imbrattata dai No Vax: a destra la parola “Nazisti“, mentre in basso troviamo addirittura la parola “Traditori”.

L’assalto alla sede del PD a Marino

Nessuno si aspettava un simile assalto nel Comune di Marino, soprattutto in una sede partitica che ancora oggi è vissuta attivamente da una parte della cittadinanza locale. L’episodio si è svolto nel quartiere di Santa Maria delle Mole, con gli atti vandalici che non hanno risparmiato neanche la targa in memoria di Bruno Astorre: l’uomo era una figura stimata nel territorio dei Castelli Romani, prima di levarsi la vita mentre svolgeva la funzione di Senatore della Repubblica.

Il Partito Democratico condanna il gesto dei No Vax

Non è la prima volta che una sede del Partito Democratico viene assalita in giro per l’Italia dai No Vax: attacchi che prendono vita soprattutto durante le ospitate dell’onorevole Roberto Speranza, che da diverse settimane sta presentando il proprio libro sul Covid-19 nelle sedi del proprio partito. A condannare il gesto, in queste ore, è arrivato il commento del Segretario del Partito Democratico a Marino, Sergio Ambrogiano. Il politico ha detto come “il PD non si farà intimidire da un gesto così violento, intimidatorio e inaccettabile”.