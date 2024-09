Stadio della Lazio, Lotito è fiducioso e sfida il Comune di Roma

Claudio Lotito è fiducioso sul progetto per il nuovo Stadio della Lazio: è convinto nella riqualificazione del Flaminio

Il 21 ottobre è ormai alle porte, segnando il termine per la conclusione della conferenza di servizi che sta valutando il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, presentato dalla Roma Nuoto. La Lazio, guidata da Claudio Lotito, ha ancora circa un mese per mettere sul tavolo la sua proposta, sperando di sfruttare la normativa che consente di esaminare più progetti concorrenti per lo stesso obiettivo.

Claudio Lotito convinto del progetto sullo Stadio della Lazio

Come spiega Il Messaggero, anche se potrebbero esserci proroghe legate a richieste di ulteriori approfondimenti tecnici, la data resta fondamentale. La conferenza di servizi dovrà infatti decidere se il progetto della Roma Nuoto è realizzabile, sostenibile e, soprattutto, se può essere dichiarato di pubblico interesse dalla Giunta comunale. Se la decisione fosse favorevole, la porta per altre proposte sul Flaminio, incluso il progetto della Lazio, si chiuderebbe definitivamente.

La palla alla Giunta del sindaco Roberto Gualtieri

Claudio Lotito non resta a guardare. Già lo scorso 8 luglio, aveva incontrato il sindaco Roberto Gualtieri e gli assessori Alessandro Onorato, Maurizio Veloccia, e Tobia Zevi, per illustrare la sua visione per il Flaminio. In quell’occasione, aveva mostrato uno studio di prefattibilità accompagnato da alcuni rendering del progetto. Il piano, come mostrato nelle immagini, prevede l’aggiunta di nuovi pilastri all’esterno della struttura esistente, fedeli al design originale di Nervi. Questi nuovi elementi avrebbero la funzione di sostenere autonomamente l’elevazione e la copertura dello stadio, senza alterare le tribune storiche.

Giorni cruciali per il futuro della Stadio Flaminio

Il tempo scorre e il confronto tra le due visioni per il futuro del Flaminio si fa sempre più serrato. La Lazio punta a una riqualificazione che coniughi modernità e rispetto per la storia, mentre la Roma Nuoto ha già avviato il percorso di approvazione. I prossimi giorni saranno cruciali per determinare quale proposta verrà considerata nell’interesse pubblico. Spetterà alla Giunta comunale la decisione finale, stabilendo quale progetto darà nuova vita a uno degli stadi più iconici di Roma. Nel frattempo, la partita resta aperta, con due proposte che si contendono la possibilità di trasformare il Flaminio in un simbolo di innovazione e tradizione, destinato a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.