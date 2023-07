Testamento Silvio Berlusconi: ecco cosa ha lasciato e a chi

Primi dettagli sul testamento di Silvio Berlusconi, l’uomo che tra luci e ombre ha segnato la storia politica, economica e mediatica dell’Italia per oltre trent’anni. A distanza di quasi un mese dalla sua morte – Berlusconi, lo ricordiamo, è scomparso il 12 giugno 2023 all’ospedale San Raffaele di Milano – emergono i particolari sul suo lascito ereditario, ovvero uno dei temi sui quali si è dibattuto in queste settimane. Ecco allora cosa si sa in merito.

Testamento Berlusconi: ecco cosa ha lasciato il Cavaliere

Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset del resto ha lasciato un vero e proprio impero di beni e aziende che dovranno essere divisi tra i suoi eredi. Ma quali sono le ultime volontà dell’ex premier e come si ripartirà la sua eredità? A svelare in anteprima il contenuto del testamento di Silvio Berlusconi è stata stamani l’ANSA in esclusiva.

Paolo Berlusconi, Marta Fascina, Marcello Dell’Utri

Ebbene, stando a quanto si apprende un legato di 100 milioni è stato lasciato al fratello, Paolo Berlusconi, così come a Marta Fascina. Un legato di 30 milioni invece a Marcello Dell’Utri. La lettura del testamento è avvenuta ieri nello studio del notaio Arrigo Roveda dinanzi a due testimoni.

Fininvest

Ai figli Pier Silvio e Marina vanno le quote maggioritarie di Fininvest. “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà“, si legge nella lettera indirizzata ai figli. Intanto la società in una nota precisa:

“Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso Il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge”.

