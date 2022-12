Velletri, Consiglio comunale il 28.12.2022

La vita politica ed amministrativa della Città di Velletri vive, negli ultimi giorni del 2022, momenti intensi: due riunioni di Consiglio comunale a strettissimo giro.

Il 28 dicembre 2022, alle ore 9:30, il parlamentino castellano è convocato per discutere un Ordine del Giorno scarno: un solo punto in agenda (ma assai importante).

Impianto sportivo “G. Scavo” il tema di confronto e dibattito

L’adunanza della massima tavola assembleare di Velletri (in annuncio) è stata richiesta da undici consiglieri comunali.

Primo firmatario: Paolo Felici (prot. n. 69179 del 07.12.2022).

Le attività prenatalizie

Nei giorni scorsi, il Consiglio comunale della Città di Velletri, in sessione ordinaria (1° appello il 21 dicembre 2022 alle ore 9:30; in 2°, il giorno seguente, 22 dicembre 2022, alle ore 11:00), si è riunito per un O.d.G. non di secondo piano.

Regionali e Comunali: che succederà?

La Politica della Città di Velletri – già da diverse settimane – ha nella mente e nel cuore due asterischi su tutti: le elezioni Regionali del Lazio (febbraio 2023) e, in primavera 2023, le Amministrative.