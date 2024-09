Violenze negli ospedali d’Italia, il Governo pensa a pene più severe

Il Governo di Giorgia Meloni pensa a nuove norme per contenere il fenomeno criminale delle violenze negli ospedali d’Italia

Il Governo sta mettendo a punto un decreto legge volto a contrastare l’escalation di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Il provvedimento, annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, prevede pene severe per chi aggredisce il personale medico o danneggia le strutture ospedaliere. L’obiettivo è garantire un ambiente di lavoro sicuro per i professionisti della salute e tutelare la qualità dell’assistenza sanitaria.

Le nuove misure per chi compie violenze verso il personale degli ospedali

Il decreto introduce l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commette atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all’assistenza. Inoltre, come spiega Il Messaggero, si prevede la possibilità di arresto in flagranza differita, basato su prove video o fotografiche, entro 48 ore dal fatto. Chi danneggia beni all’interno di strutture sanitarie rischia la reclusione fino a cinque anni e una multa fino a 10mila euro. Il provvedimento consente l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle strutture sanitarie, previa adozione di linee guida che garantiscano il rispetto della privacy. Le telecamere dovranno essere opportunamente segnalate. L’obiettivo è prevenire gli episodi di violenza e fornire prove concrete in caso di aggressioni.

L’entrata in vigore delle nuove leggi

Il decreto legge, composto da cinque articoli, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento specifica che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di un passo importante per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in Italia.