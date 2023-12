Polizia Ferroviaria a Roma: operazione “ALTO IMPATTO” contro spaccio e criminalità

Operazione Alto Impatto della Polizia Ferroviaria alla Stazione Termini di Roma: ritrovata una bimba straniera e 6 arresti per illeciti.

La Polizia Ferroviaria ha messo in piedi l’operazione Alto Impatto nell’ultima settimana, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di spaccio e criminalità nelle stazioni del Lazio. In particolar modo, le forze degli agenti si sono concentrate sulla struttura della Stazione Termini di Roma, che anche in quest’ultima settimana è stata epicentro per gravosi casi di cronaca e degrado.

L’operazione Alto Impatto della Polizia Ferroviaria a Roma

Anche in questo caso, gli agenti di Polizia Ferroviaria hanno garantito la sicurezza e la prevenzione dalle attività illecite nei locali ferroviari. Nell’operazione condotta dagli agenti, sono state identificate quasi 11 mila persone. Sono stati inoltre condotti 6 arresti, verso soggetti che compievano attività illegali o tenevano comportamenti pericolosi.

Le persone denunciate all’interno della Stazione Termini

Sono nove le persone denunciate all’interno della Stazione Termini, trovate in flagrante mentre portavano avanti attività illecite all’interno dei locali ferroviari. Le pattuglie impiegate all’interno della nota stazione ferroviaria romana, secondo i dati della Polfer in nostro possesso, sono almeno 438, che hanno agito contro violazioni minori e impegnandosi per mantere l’ordine pubblico.

Gli interventi della Polfer alla Stazione Termini

Tra gli interventi più significativi, si segnala l’operazione “ALTO IMPATTO” del 27 dicembre, un’azione congiunta della Questura di Roma e delle Forze di Polizia. Gli sforzi concentrati nell’area esterna alla stazione di Roma Termini hanno portato all’identificazione di persone pericolose, individui extracomunitari, e spacciatori di sostanze stupefacenti. Le attività di bonifica dell’area e i controlli amministrativi hanno contribuito a migliorare il livello di sicurezza.

Furto di una borsetta e ritrovamento di una bimba a Roma Termini

Nel corso delle attività di controllo del territorio, sono stati effettuati arresti per furto aggravato. In un caso, due cittadini stranieri sono stati fermati mentre tentavano di rubare una borsetta. Uno dei due arrestati era già destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Roma. Un lieto fine ha contraddistinto la settimana grazie al ritrovamento di una bambina straniera scomparsa nella stazione di Roma Termini. La pronta risposta della Polizia Ferroviaria ha permesso di riconsegnare la minore alla madre.