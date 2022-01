Pomezia, approfittano del weekend per rubare nella scuola: saccheggiate cinque aule

Ladri in azione nel weekend a Pomezia. Nel mirino la scuola primaria San Giovanni Bosco in pieno centro città, alle spalle della sede Comunale. In corso in queste ore la verifica dei danni e l’entità del furto. Dai primi rilievi effettuati, risultano interessate cinque aule dell’intero istituto.

Pomezia: ladri nella scuola, il Sindaco: «Atto grave»

«Un atto grave – ha commenta il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Confidiamo nelle indagini delle autorità competenti affinché vengano individuati i responsabili al più presto. Gli Uffici comunali sono già al lavoro per ripristinare le aule coinvolte».

I precedenti

Non è la prima volta che le scuole del territorio di Pomezia finiscono nel mirino dei malviventi. L’ultima ondata di furti risale al settembre 2020 quando in sequenza vennero “ripuliti” quattro istituti scolastici: in quella circostanza i ladri “visitarono” il Copernico, la materna di Via Dante Alighieri (Ic Via della Tecnica) e le due scuole Comunali dell’infanzia Maria immacolata e San francesco.