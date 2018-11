Pomezia, apre il nuovo poliambulatorio della clinica S.Anna: prenotabili oltre 20 visite specialistiche

Si amplia l’offerta sanitaria della clinica S.Anna di Pomezia. Il 16 novembre sarà inaugurato il nuovo poliambulatorio che offrirà agli utenti la possibilità di prenotare 26 visite specialistiche a tariffe, sostiene la direzione sanitaria, estremamente convenienti e con la garanzia di un servizio d’eccellenza.

“I medici che gestiranno gli ambulatori hanno fama nazionale e, in molti casi, hanno ricoperto o ricoprono il ruolo di primario negli ospedali”, fanno sapere i vertici della clinica S.Anna. Ciò consentirà, per i vari ambulatori, di creare anche un filo diretto con le strutture di II livello in cui operano i singoli medici garantendo così una continuità assistenziale in caso di necessità.

Il progetto è davvero di quelli ambiziosi: si tratta, nelle intenzioni della direzione sanitaria, “di offrire un servizio di qualità ripartendo dalle periferie, dando modo specie all’hinterland di Roma sud di accedere a delle cure d’eccellenza riducendo i tempi di spostamento”, come precisa il Dott. Giuseppe Cianchini, già primario di Dermatolgia al “Cristo Re” di Roma intervenuto nell’incontro di oggi con la stampa.

La struttura rappresenta un ideale collegamento della clinica S.Anna ma avrà un proprio accesso indipendente dal civico 67 della Via del Mare (poco prima del noto panificio Tosoni, ndr).

Dieci i locali della nuova struttura: i medici specialistici, secondo un calendario in via di definizione, occuperanno a rotazione i vari ambulatori, eccezion fatta per la dermatologia – definita quale punta di diamante del progetto – che avrà due postazioni fisse per esigenze logistiche legate all’uso di determinati macchinari.

L’orario d’apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 mentre il sabato fino alle 17. In futuro, dichiarano ancora dalla dirigenza sanitaria, c’è già in cantiere la possibilità di ipotizzare anche un’apertura nei festivi.

Inizialmente, in attesa di un numero di prenotazione dedicato, sarà possibile prenotare le visite specialistiche private attraverso il call center della clinica S.Anna che indirizzerà poi la chiamata al Poliambulatorio.

Queste, al momento e salvo cambiamenti, le visite prenotabili a partire dal 19 novembre: Angiologia, Chirurgia (Generale, Plastica e ricostruttiva, Vascolare, Maxillo-facciale), Oncologia, Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Urologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, Malattie dell’apparato respiratorio, Neurochirurgia, Ematologia, Malattie infettive, Nefrologia, Geriatria, Pediatria, Allergologia e Immunologia Clinica, Scienza dell’Alimentazione, Medicina del lavoro, Reumatologia.