Pomezia dice addio al piccolo Francesco: lunedì i funerali

E’ ancora sotto choc l’intera comunità di Pomezia, che non riesce a capacitarsi e ad “accettare” la morte di Francesco D, un bimbo di appena 10 anni deceduto nella notte scorsa. A quanto si apprende, il piccolo si trovava in ospedale per altre patologie quando è risultato positivo al Covid-19 e non ce l’ha fatta a vincere la dura battaglia. Il virus è stata una concausa, non ha fatto altro che aggravare una situazione già drammatica di suo.

Pomezia, l’addio a Francesco: il piccolo morto a 10 anni

Il bimbo frequentava la quinta elementare alla Scuola Don Bosco e ieri, non appena ha appreso la terribile notizia, anche il Preside dell’Istituto ha pubblicato sul sito un messaggio di cordoglio e vicinanza. «La comunità scolastica tutta si raccoglie, con dolente partecipazione e rispettoso silenzio, intorno al dolore della famiglia del piccolo Francesco. A lui, nostro compagno di viaggio di ieri e di domani, rivolgiamo i nostri pensieri più belli e più cari». Parole di affetto anche da parte della sua maestra di sostegno, Simona, che sui social gli ha rivolto un pensiero struggente: ‘ Non ci sono parole piccolo mio, non ti scorderò mai Francesco. Porterò sempre nel mio cuore le nostre chiacchierate, le caramelle, i nostri disegni, la tua simpatia. La vita non era e non è stata semplice per te, hai sempre lottato e ora sei nella memoria di Dio, il posto più sicuro che c’è. Un abbraccio grande alla tua splendida mamma, al tuo papà e a tua sorella’.

L’ultimo saluto a Francesco, portato via troppo presto, nel pieno della vita, ci sarà lunedì, il 14 febbraio 2022: i funerali si svolgeranno presso la Chiesa di San Benedetto di Pomezia alle 11.

