Pomezia e Ardea: l’elenco dei negozi che riaprono lunedì 20 aprile 2020 (e quelli aperti dal 14)

Lunedì 20 aprile è la data fissata dall’ordinanza della Regione Lazio per la riapertura di alcuni esercizi commerciali. Il provvedimento segue le disposizioni fissate dall’ultimo D.p.c.m. del 10 aprile che ha stabilito, con alcune eccezioni da Regione a Regione, la riapertura dei negozi di carta, cartone e articoli di cartoleria, librerie e negozi di abbigliamento per neonati e per bambini che si vanno così ad aggiungere a quelli rimasti aperti fino ad oggi.

Il Decreto fissa alcune regole per gli esercizi commerciali aperti, indicando la necessità di usare guanti usa e getta per fare la spesa e la mascherina nei luoghi o ambienti chiusi e in tutte le fasi lavorative dove non si può mantenere la distanza. Prevista la sanificazione due volte al giorno.

In più, nei piccoli negozi, entro i 40 metri quadri, l’entrata è uno per volta, con due operatori al massimo e, per scaglionare gli accessi, si prevedono anche ampliamenti delle fasce orarie. Alla cassa si deve trovare l’igienizzante per le mani, anche prima di digitare il pin del bancomat.

Pomezia e Ardea: i negozi che riaprono il 20 aprile e quelli aperti dal 14

In questo elenco sono riportati i nomi degli esercizi commerciali, e i relativi orari, che riapriranno il 20 aprile e nei giorni successivi (o che hanno già riaperto). Se desideri inserire la tua attività in questo articolo è sufficiente inviare una mail a redazione@ilcorrieredellacitta.it o scrivere un messaggio alla nostra pagina Facebook.