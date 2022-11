Pomezia, indovina chi viene a cena: branco di cinghiali ‘puntuali’ per il pasto serale

Arrivano la sera intorno alle ore 20:00. Un nutrito branco di cinghiali, almeno 15, affamati, in cerca di cibo. Si avvicinano alle case, vagano tra le auto, sperando di trovare qualcosa. E anche stasera, 27 novembre, sono arrivati, puntuali per la cena. Succede a Pomezia, a meno di un chilometro dalla piazza centrale, di fronte alle scuole.

“Io ne ho contati 15, ma di sicuro qualcuno mi sarà sfuggito. Erano in piazza Aldo Moro, di fronte alla scuola Margherita Hack. Ma ci sono sempre, tutte le sere. Solitamente arrivano qualche minuto prima delle 20:00. Li vedo quando passeggio con i cani”, racconta Mia. “Ovviamente non mi avvicino troppo, anche se possono sembrare innocui non si sa come possono reagire”.

Scene di ordinaria convivenza

Ormai a Pomezia queste scene non sono di certo una cosa nuova. Qualche giorno fa avevamo testimoniato l’avvistamento di un grosso branco – almeno una ventina di esemplari – in via Singen e in via Casa Serena. Ma altri avvistamenti erano stati segnalati a Collefiorito, in via Varrone e in via Fratelli Bandiera. Altri, invece, nel quartiere Nuova Lavinium.

A poco è servito intensificare a presenza della Polizia Locale nei luoghi degli avvistamenti. I cinghiali, infatti, compaiono non appena i caschi bianchi terminano l’orario di servizio. Per contrastare la loro presenza, il Commissario Straordinario aveva sensibilizzato la ditta appaltatrice della raccolta rifiuti nel prestare la massima attenzione alla qualità del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti organici, ma a quanto pare anche questo accorgimento non ha dato, finora, i risultati sperati.