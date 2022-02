Premio Solidarietà a Don Andrea Conocchia e al Presidente della Pro Loco Pomezia.

L’associazione Pomezia Aiuta, con sede in via Singen e che opera nel quartiere Nuova Lavinium, ha voluto premiare con il “Premio Solidarietà 2021” due figure importanti che vivono e operano nel territorio. Il primo è Don Andrea, il Parrocco della Beata Vergine Immacolata di Torvajanica. Il secondo è Claudio Mazza, il Presidente della Pro Loco Città di Pomezia.

Premio Solidarietà a Don Andrea e Claudio Mazza

Don Andrea Conocchia è Sacerdote da venticinque anni e dal 2019 è Parrocco nella chiesa Beata Vergine Immacolata.

La Pro Loco Città di Pomezia è una struttura snella e innovativa, un punto di riferimento nel Comune di Pomezia fornendo assistenza per le associazioni e informazioni per tutti i cittadini. La Pro Loco svolge molte iniziative ed eventi come: “botteghe storiche”, “il coraggio di fare”, “coppie storiche”, “peperoncino che passione”, “il sociale facendo impresa”, “il cammino dei templari nel Lazio”, e molte altre.

La consegna del premio

Il premio è stato consegnato dalle volontarie Emanuella Violante, Stefania Perego e da Paolo Dimasi, uno dei Dirigenti dell’associazione Pomezia Aiuta. Dimasi sottolinea che il premio è stato assegnato a due personalità pubblicamente stimate che, anche in questo periodo della pandemia, sono fortemente impegnate al servizio degli altri.