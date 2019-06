Pomezia, ‘Scuola in Festa 2019’: grande partecipazione di grandi e piccini

Nello spirito dell’accoglienza, dell’aggregazione, dell’inclusione, il 5 giugno nella scuola dell’infanzia statale di via Silvio Spaventa “IC-via della Tecnica” e con il patrocinio del Comune di Pomezia, si è svolta una giornata speciale: “Scuola in festa 2019”.

I principali protagonisti sono stati i bambini, soprattutto gli alunni di 5 anni che in questo contesto hanno ricevuto onori e gloria, accompagnati dagli alunni di classe quinta della scuola primaria del plesso di San Giovanni Bosco che in un ideale passaggio di testimone, sono stati presenti per condividere questo significativo momento.

I loro compagni di tre e quattro anni hanno assistito impassibili e bravissimi entrando in scena con una marcetta speciale. Gli alunni più piccoli della sezione G hanno voluto dedicare una canzone “VOLARE” ai loro compagni più grandi ormai pronti a spiccare il volo verso il viaggio della vita.

La festa inoltre è stata significativa, per la presenza di una serie di associazioni presenti nel territorio:

– Associazione “Misericordia di Pomezia”

– Associazione “Il sorriso di Arianna”

– Associazione “Cuore d’Africa”

– Associazione “Chiara e Francesco” Casa-famiglia di Torvaianica

– Associazione “Le mamme di Pomezia”

– Associazione “Piccolo mondo antico”

– Associazione Social Accademy “221b giochi da tavolo”

– Associazione ludoteca “Ula Opp”

– Associazione” Noveway Parkour”

– Associazione “New line Karatè”

– Azienda “Sakkei srl”

Scrittore e cantastorie Massimiliano Maiucchi e il mago Vittorio Marino.

La partecipazione delle associazioni è stata motivo di scelta e di condivisione da parte delle insegnanti, con la convinzione che uno dei compiti principali della scuola sia quello di formare gli alunni come futuri uomini e donne quali cittadini consapevoli. Tutto ciò può avvenire in un contesto sociale preciso e condiviso con le realtà territoriali che favoriscano migliori condizioni di vita, di crescita culturale e di sviluppo sociale. Le insegnanti sono convinte che sia possibile realizzare il sogno di vivere in una società migliore, a misura di bambino/bambina prima e di uomo/donna poi, interagendo insieme.

Queste buone intenzioni sono state accolte e condivise positivamente da tutti i partecipanti, che si sono prodigati per essere presenti e per apportare il loro contributo per la riuscita della festa e per il divertimento degli alunni.

Una scuola aperta al territorio ed un territorio attento alle esigenze dei più piccoli sono la formula vincente per realizzare una società più sicura e vivibile.

Le maestre ci tengono a ringraziare in modo speciale sia le famiglie e le associazioni che hanno partecipato a questa giornata all’insegna dello “stare insieme”, sia il Dirigente Scolastico – Dott. Roberto Toro – che ha partecipato all’evento e che ne ha permesso la realizzazione.