Pomezia, si dimettono due Assessori, opposizioni all’attacco: PD chiede passo indietro del Sindaco

Crisi politica a Pomezia? Presentate stamani 9 febbraio le dimissioni da parte di due Assessori della giunta di Veronica Felici. Opposizioni all’attacco: il PD chiede al Sindaco di fare un passo indietro.

Con un breve comunicato – prassi alla quale ormai siamo abituati in casi del genere – sulla propria pagina Facebook ufficiale l’Amministrazione Comunale ha comunicato le dimissioni presentate oggi da due Assessori che componevano la Giunta. E adesso c’è chi parla – opposizioni in testa – di crisi politica ormai conclamata.

Pomezia: si dimettono Lupo e Barone

Si tratta nello specifico degli assessori Luigi Lupo e Nicolò Barone che hanno riconsegnato le rispettive deleghe al sindaco Veronica Felici.

“Ringrazio i due assessori per il lavoro svolto per la nostra città con grande senso di responsabilità e dedizione in questi otto mesi. Durante questo periodo ho apprezzato le loro doti umane e professionali, messe a disposizione del bene comune con grande disponibilità”, queste le poche righe affidate alla nota social del Primo Cittadino.

PD: “Chiediamo le dimissioni del Sindaco”

Immediata è stata la reazione delle opposizioni. Il Pd, attraverso Eleonora Napolitano e il gruppo conisliare che presiede, chiede al Sindaco di fare un passo indietro. “Con le dimissioni degli assessori Lupo e Barone, la Sindaca Felici prenda atto del fallimento della sua amministrazione e si dimetta.Già con la discussione sul bilancio era evidente che la maggioranza fosse ormai arrivata al capolinea. Le dimissioni degli assessori e la crisi sempre più acuta in maggioranza, ne sono la conferma”

“Quanto sta accadendo è irrispettoso. Nei pochi mesi del suo mandato, Felici ha perso più tempo a rincorre i suoi consiglieri che a governare la città. E i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Faccia allora un gesto di dignità e di amore per Pomezia: si dimetta e dia la possibilità ai cittadini di poter avere un Sindaco e un’amministrazione all’altezza.

Se non dovesse accadere, siamo pronti a firmare una mozione di sfiducia insieme ai consiglieri che con senso di responsabilità prenderanno atto che quest’amministrazione non è in grado di governare Pomezia”.

M5S Pomezia: “Cittadini aspettano da un anno che qualcuno prenda in carico la cosa pubblica”

Sulla stessa falsa riga poco fa abbiamo raccolto le prime parole del Movimento 5 Stelle di Pomezia.”È notizia di poco fa che

gli Assessori Barone (lavori pubblici e sport) e Lupo ( Demografici, Turismo, Spettacolo, Cultura, Musei, Mobilità e Trasporti, Società Partecipate) si sono dimessi”.

“La Sindaca Felici perde in un solo colpo due Assessorati con deleghe fondamentali, un chiaro segnale politico conseguenza dei malumori che da tempo agitano i consiglieri di maggioranza, intenti ad organizzare cambi di casacca e a cercare nuovi equilibri”.

“Mentre in piazza Indipendenza va in scena il gioco della sedia, i cittadini aspettano da quasi un anno che qualcuno inizi a prendersi cura della cosa pubblica”.