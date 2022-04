Pomezia, si è dimesso l’Assessore al bilancio e alla raccolta differenziata

Si è dimesso per motivi personali l’Assessore del Comune di Pomezia Stefano Ielmini. «Voglio ringraziare Ielmini per il lavoro svolto in questi anni – ha commenta il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Il suo prezioso contributo ci ha permesso di raggiungere grandi risultati in questi anni, sia nell’ambito della raccolta differenziata che nell’ambito finanziario, diminuendo il debito ereditato senza intaccare i servizi: continueremo a lavorare in questa direzione per il benessere della nostra comunità».