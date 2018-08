Ponte della Scafa chiuso: sospese tutte le corse Cotral tra Ostia e Fiumicino

Ostia – Fiumicino, sospensione corse COTRAL per chiusura Ponte della Scafa

In seguito alla chiusura al traffico del Ponte della Scafa, tutte le linee Ostia – Isola Sacra e Ostia Fiumicino Aeroporto (A/R) sono sospese fino a data da destinarsi. A comunicarlo è Cotral Spa in una nota ufficiale. Questo invece il comunicato di ASTRAL SPA in merito alla chiusura:

“Il ponte della SR 296 Della Scafa è da tempo particolarmente attenzionato a tutela della sicurezza degli utenti. A tal proposito, si è ritenuta necessaria la temporanea chiusura dello stesso, per consentire approfondite verifiche ad elementi di degrado emersi all’esito di indagini avviate molto tempo prima dei tristi avvenimenti di Genova”.

Lo dichiara Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral S.p.A., in merito alla chiusura del ponte stabilita in queste ore.

“Le verifiche verranno effettuate con la massima urgenza – aggiunge Mallamo -, così da garantire la riapertura in tempi rapidi, in un ambito di piena sicurezza”. Domani mattina, a valle della riunione convocata da Astral, saremo in grado di fornire le tempistiche per la riapertura. Nel frattempo, i progettisti stanno verificando la possibilità di consentire il transito ai soli mezzi di soccorso. Sulla vicenda ha parlato anche la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo.

“Apprendiamo che, con Ordinanza n.40/2018, l’Azienda Strade Lazio S.p.A. Astral ha provveduto alla chiusura temporanea e in via prudenziale della S.R. 296 della Scafa a partire dalle ore 19 di questa sera. A seguito delle attività relative alla mappatura dei processi di corrosione dei ferri di armatura e di degrado del calcestruzzo presente sul ponte della Scafa al km 4+200 circa, sono emerse criticità per le quali è necessario procedere con l’acquisizione di ulteriori dati che permetteranno una più certa valutazione dello stato di pericolo. Il Ponte della Scafa è un’opera di collegamento indispensabile per i territori di Ostia e Fiumicino la cui chiusura creerà inevitabilmente notevoli disagi. Si proceda, quindi, con urgenza con le opportune verifiche di dettaglio della sicurezza del ponte e dei lavori necessari, pensando anche a soluzioni alternative per collegare i due territori. Domani alle ore 11 si terrà una riunione urgente convocata da Astral, alla quale parteciperemo, al fine di programmare le azioni necessarie”.