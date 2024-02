Il 15 febbraio è stato approvato l’aggiornamento del progetto definitivo per il ponte sullo Stretto di Messina, che collegherà la Sicilia al resto del Paese e che prevede anche diverse opere accessorie da realizzare nell’isola e in Calabria.

La società costruttrice ha già ipotizzato la data in cui il ponte potrebbe vedere la luce. In occasione del question time al Senato, è intervenuto anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha parlato del progetto del ponte come di “un’opera che unirà l’intero Paese”.

Via libera al progetto definitivo per il ponte sullo Stretto di Messina

Dopo una riunione fiume, il Consiglio di amministrazione della Società Stretto di Messina ha approvato il progetto definitivo per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Un primo step fondamentale per quelle che saranno le mosse future per la realizzazione di un’opera tanto desiderata quanto contestata, sin dall’inizio dei suoi giorni.

La prima fase, quella che prevede la bonifica dei terreni e le indagini geotecniche, prenderà il via già nell’estate di quest’anno. Il progetto finale garantirà tempi di attraversamento di un quarto d’ora per quanto riguarda i servizi ferroviari, in particolare tra Messina Centrale e Villa San Giovanni, rispetto alle due ore che occorrono oggi per percorrere – via treno – lo stesso tratto. Le ore salgono a tre se si tratta di treni merci. Su gomma il tempo necessario per l’attraversamento sarà di 10/13 minuti, rispetto ai 70 minuti necessari oggi per le auto e i 100 per i mezzi merci dal terminal Tremestieri.

Ecco quando sarà pronto

La domanda regina è però una soltanto: quando sarà pronto il ponte sullo Stretto? A fornire la risposta è la società che si occupa dei lavori. L’apertura al traffico stradale e ferroviario arriverà nel 2032. Insomma un tempo neanche tanto lontano per un’opera che sembrava mai destinata a vedere la luce.

In occasione del question time che si è tenuto questa mattina al Senato, è intervenuto anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha parlato del progetto del ponte come “un’opera che unirà l’intero Paese”.

Rispetto al progetto iniziale, che vide la luce e poi il sipario col governo Monti, i costi previsti per la realizzazione del ponte sono aumentati salendo da 8,5 a 13,5 miliardi. Il progetto prevede anche diverse opere accessorie da realizzare in Sicilia e in Calabria.