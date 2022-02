Pontina, al via da lunedì i lavori di manutenzione di un sottopasso: tutte le info

Inizieranno lunedì 14 febbraio i lavori di manutenzione di un sottopasso situato al km 19, 500 della Strada Statale Pontina. Eseguiti nella fascia orario che va dalle 22 alle 6, i lavori verranno effettuati dalla società Astral Spa.

Lavori di matutenzione di un sottopasso, chiusure e deviazioni

Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti si rende necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Terracina dal km 15,070 al 21,160 con obbligo di uscita allo svincolo per Tor de Cenci/Spinaceto sud e la relativa chiusura della rampa che da Tor de Cenci/Spinaceto sud si immette al km 15,680, della rampa che al km 16,980 consente l’uscita dalla SS 148 Pontina e delle rampe che da via Clarice Tartufari si immettono al Km 17,530 sulla SS 148 Pontina.

Il percorso alternativo

Di seguito il percorso alternativo. Procedere in direzione sudovest sulla SS148, prendere l’uscita verso Tor de Cenci/Spinaceto sud, svoltare a destra e proseguire su viale Eroi di Cefalonia, svoltare a sinistra e prendere Via Alberto Cozzi, mantenere la destra per continuare su Via Pontina, immettersi in via di Vallerano successivamente proseguire su via di Trigoria e riprendere la SS148 Pontina dallo svincolo di Trigoria. Anas rende infine noto che i lavori saranno ultimati entro il prossimo 4 marzo 2022.