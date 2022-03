Pontina, incidente tra 3 auto: 1 ferito e traffico in tilt verso Roma

Mattinata da incubo per gli automobilisti che percorrono la Pontina in direzione Roma. Un incidente avvenuto al km 36 sta infatti paralizzando il traffico. Il sinistro è avvenuto tra tre automobili che si sono scontrate per ragioni ancora da appurare.

E’ successo nella mattinata di oggi, 14 marzo, intorno alle ore 8:00. A causa del forte impatto, una persona è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi.

Al momenti si viaggia su una sola corsia a causa dell’ingombro delle tre vetture incidentate non marcianti. La polizia stradale ha richiesto l’intervento dei carri attrezzi per la rimozione dei mezzi coinvolti. Immediatamente si sono create forti ripercussioni sul traffico, con lunghe code da via Tufello a via Casali Pian del Frasso in direzione di Roma.