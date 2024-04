Porta in banca il cadavere dello zio sulla sedia a rotelle per ritirare un prestito, arrestata una donna

La vittima è un uomo di 68 anni, che è stato portato dalla nipote in banca sulla sedia a rotelle quando ormai era morto.

La donna è stata arrestata. Ad allertare la polizia sono stati i dipendenti della banca, che si sono insospettiti per lo strano comportamento della signora che era con lui e che ha detto di essere la nipote.

Sembra un film, ma un film non è quanto accaduto nelle scorse ore a Bangu, zona ovest di Rio de Janeiro. Una donna ha adagiato il cadavere dello zio su una sedia a rotelle e si è recata in una banca della città per chiedere un prestito di 17.000 reais (poco più di 3mila euro).

Quando il dipendente allo sportello ha chiesto che l’uomo firmasse un documento, la donna ha preso la mano del defunto e ha cercato di firmare, facendo finta che ad apporre la firma fosse proprio lo zio defunto. I dipendenti però si sono insospettiti e hanno allertato la polizia. A quel punto è emerso il “dettaglio” raccapricciante. La donna – che ha riferito di essere la nipote del 68enne – è stata quindi arrestata per frode.

Agli agenti ha riferito di essere la nipote, ma sulla parentela sono in corso degli accertamenti, così come sulla data della richiesta del prestito, per capire da chi sia stato sottoscritto.