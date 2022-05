Portafogli uomo: consigli utili per acquistare quello giusto

Il portafogli maschile rientra tra i regali classici che generalmente vengono scelti per papà, mariti, colleghi o semplicemente amici.

Raffinato o sportivo, con molti scomparti o basic, firmato o commerciale, le possibilità di scelta sono tante. Ogni modello presenta caratteristiche diverse, adatte alle esigenze di chi lo riceverà.

È risaputo, infatti, che il portafogli uomo non è solo un contenitore dove conservare il denaro da portare con sé, per gli acquisti fuori casa. Spesso viene utilizzato anche per riporre carte, documenti, piccoli fogli contenenti appunti personali e fotografie formato tessera. Diventa, insomma, un oggetto estremamente personale che, nella sua discrezione, esprime molto del carattere di chi lo “indossa”.

Esistono, comunque, delle piccole regole da seguire o suggerimenti utili che è bene tenere presente qualora si decidesse di regalare un portafogli a un uomo. Consigli che sono comunque validi anche se l’acquisto è rivolto a sé stessi, piuttosto che essere destinato a un regalo.

Ecco la nostra piccola guida per comprare il portafogli giusto.

Modello classico

Il portafogli classico è intramontabile e, probabilmente, il più diffuso tra gli uomini.

Le sue dimensioni si aggirano intorno ai 12.5 x 9.6 cm, quanto basta per avere a portata di mano il necessario. Al suo interno, di fatti, possono essere inserite banconote, monete, patente, carte di credito, tessere e quanto necessario agli acquisti di routine. Dispone quindi di un numero sufficiente di vani dedicati per mantenere ben organizzato tutto il contenuto.

Generalmente questo modello di portafogli maschile contempla un doppio vano per le banconote, unito ad altri vani interni per la carta d’identità cartacea, un borsello per gli spiccioli e scomparti (tra i 6 e gli 8) in cui inserire tessere e carte.

Fermasoldi

Rispetto a quello classico, il modello con fermasoldi è più ricercato e sofisticato, perché caratterizzato da un gancio in metallo al centro del portafogli, nella parte interna.

Le sue dimensioni sono più contenute rispetto al portafogli classico, circa 18 x 10.2 cm e, per questa ragione, è più pratico da riporre nella tasca della giacca o nel taschino dei pantaloni.

La sua maggiore compattezza, poi, non toglie nulla alla praticità, perché include comunque lo stesso numero di vani di un portafogli più tradizionale.

Di solito viene scelto per la comodità di avere il cartamoneta di minor valore più a portata di mano, rispetto ai tagli maggiori, perché posizionato sotto la clip dedicata.

Certamente è un’alternativa raffinata ed elegante che non rientra nei gusti di tutti, ma si distingue per essere particolarmente originale e sofisticata.

Portafogli verticale

Il portafogli verticale è una valida alternativa al modello più classico, per le sue maggiori dimensioni e la perfetta compatibilità con la tasca interna della giacca.

In alcuni casi, questo modello oltre a estendersi in lunghezza è anche più largo rispetto al classico portafogli, prendendo anche il nome di portafogli tascone. Questo, in particolare, assicura una capienza più estesa per carte e documenti, oltre al comparto dedicata al cartamoneta e a un vano con zip per gli spiccioli.