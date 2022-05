Premio Anna Magnani, a Cinecittà si celebra la grande Attrice italiana

Premio Anna Magnani, la celebrazione da parte del cinema italiano della grande attrice italiana, con una impareggiabile carriera teatrale e cinematografica nazionale ed internazionale, culminata con l’Oscar vinto oltre sessantasei anni fa per l’interpretazione di Serafina Delle Rose nel film “The Rose Tattoo” (La Rosa Tatuata) di Daniel Mann.

Anna è stata la prima attrice italiana a vincere l’ambito premio e ancora oggi l’unica ad averlo vinto per l’interpretazione in un film americano, recitato in lingua inglese. Il premio Anna Magnani è la più importante manifestazione internazionale dedicata alla memoria della grande attrice italiana. In questa VIII Edizione un programma ricco, con la proclamazione vincitori, condotto dal giornalista Rai Stefano Buttafuoco.

Premio Anna Magnani

Il “Premio Anna Magnani”è organizzato e diretto da Francesca Piggianelli, con il patrocinio della Regione Lazio e Siae, Centro Sperimentale di Cinematografia, Visioni&Illusioni, con il Riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il supporto di Roma Lazio Film Commission e Cinecittà Panalight. Un premio che viene assegnato agli artisti e personaggi del cinema, musica, tv, giornalismo, teatro, maestranze più autorevoli e nuovi talenti.

Nomi celebri tra i premiati delle scorse edizioni

Tra i premiati delle precedenti edizioni citiamo alcuni: Carlo Verdone, Rupert Everett, Dante Ferretti, Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Franca Valeri, Franco Zeffirelli, Carolina Crescentini, Anna Foglietta,Paola Minaccioni, Daniele Liotti, Paolo Calabresi, Paola Cortellesi, Giovanna Ralli, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Lina Sastri, Gianni Togni, Elena Bonelli, Giulia Michelini, Barbara De Rossi, Giuliano Montaldo, Paola Turci, Valeria Solarino, Vinicio Marchioni, Alessio Boni, Simone Cristicchi, Enrico Brignano, Flora Canto, Lidia Vitale, Francesca Fialdini,Giancarlo Governi, Rino Barillari, Lorella Ridenti, Federica Gentile, Laura Bozzi, Orchestraccia, Giorgio Colangeli, Daniele Orazi, Mara Venier, Enrico Vanzina e tanti altri.

Le varie edizioni del Premio sono visibili sul sito ufficiale:

I premiati dell’Ottava Edizione

Premio attrici Laura Chiatti, Antonia Liskova, Jun Ichikawa, Chiara Francini e per il Film’ Addio al Nubilato’ regia Francesco Apolloni (premio speciale)

Premio attore Francesco Scianna e per il film ‘Il filo invisibile’

Attore rivelazione Francesco Gheghi per il film “Il filo invisibile” regia di Marco S. Puccioni (premio speciale)

Premio attore international Franco Nero e per il film Havana Kirye, regia di Paolo Consorti, di cui è protagonista e co-produttore

Premio al docMarco Bonini, premio colonna sonora Jonis Bascir

Premio Musica Leo Gassman

Premio film rivelazione remake ‘…Altrimenti ci arrabbiamo! Premio ai registi Niccolò Celaia e Antonio Usbergo aka Younuts! Omaggio all’omonimo film del ’74 con Bud Spencer e Terence Hill. Patrizio Marone (montatore del film)

Premio alla carriera Massimo Wertmuller (teatro, cinema, tv)

Premio tv conduttrice e giornalista Eleonora Daniele per la trasmissione ‘Storie Italiane’

Premio speciale giornalista e conduttrice AAntonella Pallante Rai 3 Tgr Lazio

Premio speciale giornalismo quotidiano Lucilla Quaglia- Il Messaggero

Premio speciale maestranze cinema Manuela Pasqualetti

Le categorie del Premio “Anna Magnani” “Premio International” “Premio miglior attrice e migliore attore” “Premio speciale musica” “Premio speciale carriera” “Premio Opera Prima” “Premio miglior film o documentario” “Premio maestranze del cinema” “Premio speciale teatro” premi speciali giornalismo e tv, premi nuovi talenti e menzioni speciali.

Comitato d’Onore

Il Comitato d’onore è composto da: Adriano Pintaldi Presidente Roma Film Festival, Giancarlo Governi scrittore e autore tv, Marcello Foti, Luca Verdone regista e sceneggiatore, Ettore Spagnuolo Presidente di Visioni&Illusioni e Giuliano Montaldo Presidente Onorario, Saverio Vallone Direttore Premio Raf Vallone, Giacomo Carioti giornalista e Direttore Editoriale Agenzia Nazionale “Di Stampa” Elfriede Gaeng, regista, scrittrice, documentarista ed autrice del film dedicato ad Anna Magnani, Elettra Ferraù direttore generale Annuario del Cinema, Anna Maria Cuzzolaro ideatrice e curatrice con Luca Magnani della mostra Ciao Anna -Prima mostra Italiana dedicata ad Anna Magnani.

Un ringraziamento speciale A Luca Magnani

Si ringrazia Wave tv per lo special della premiazione e per il catering Polpetta