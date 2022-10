Premio Curcio Editore, Il mondo della comunicazione a Roma

Premio Curcio Editore, lunedì 7 novembre 2022 alle ore 11:00 si terrà, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto, sita in Viale Palmiro Togliatti 1625 – 00155 Roma, la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Istituto Armando Curcio, ente di Formazione, Ricerca e Sviluppo del Gruppo Armando Curcio Editore S.p.a. Nell’ambito dell’ evento saranno presentati i programmi didattici e la XVII edizione del Premio Curcio per le Attività Creative.

Premio Curcio Editore, il programma

Durante l’evento, docenti, professionisti del mondo dell’editoria, del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione interverranno per condividere con i partecipanti proposte e indicazioni inerenti alle varie attività promosse dall’Istituto, dall’Associazione e dalla Casa Editrice Armando Curcio e per illustrare i dettagli della partecipazione al Premio Curcio per le Attività Creative, di cui il bando e il regolamento sono, già da qualche mese, disponibili sul sito web dell’Associazione.

Cerimonia e ospiti d’onore

Tra gli ospiti d’onore, in qualità di docenti dell’Istituto, saranno presenti l’Onorevole Souad Sbai, il

divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, la psicologa Maria Rita Parsi, la cantante e autrice

Manuela Villa, l’autore e conduttore radiofonico Nino Graziano Luca, i registi Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi.

Per presentare ai futuri studenti gli sbocchi lavorativi e le possibilità di stage e tirocini, saranno presenti anche i rappresentati di tutte le aziende, associazioni e realtà varie partner dell’Istituto, tra i quali, Almond, Liberamente, Centro Metaculturale, Regional Radio, Brain At Work.

Al termine della presentazione, a cura della Presidente dell’Istituto Armando Curcio, la Dott.ssa

Cristina Siciliano, dei docenti e dei tutor aziendali, è previsto un aperitivo per tutti i partecipanti.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook tramite la pagina ufficiale dell’Istituto Armando

Curcio.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: info@istitutoarmandocurcio.it