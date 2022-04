Premio Giuliano Gemma e Fpi Awards 2021, ad aprile al Coni

Premio Giuliano Gemma e Fpi Awards 2021. Il 7 Aprile p.v. alle ore 19:00 presso il Salone d’Onore del Coni Medaglie Azzurre ed Artisti per il ricordo del “Campione di vita” e grande amico della boxe, celebrato attraverso i personaggi che si sono distinti nel Pugilato, Sport, Cinema, Arte e Musica.



Premio Giuliano Gemma

“Lo Sport mi ha sempre affascinato molto. Invito i giovani a fare sport perché richiede sacrificio, che servirà anche in altri momenti della vita”. Questo è l’insegnamento che ci ha lasciato Giuliano Gemma che, prima come stuntman e poi come attore, ha amato e praticato numerosi sport. Il celebre attore ha indossato i guantoni per passione ed è stato seguito da bordo ring da tutti i più celebri campioni italiani, primo fra tutti Nino Benvenuti.

Premio Giuliano Gemma & FPI Awards 2021, la quinta edizione è dedicata dunque all’indimenticabile attore di fama internazionale nato nel 2016. L’evento è organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana. Si ringraziano il Presidente Flavio D’Ambrosi, insieme al promoter Vladimiro Riga e Agnus Dei Tiziana Rocca Production, in collaborazione con l’advisor FPI Artmediasport e RomArtEventi. Il prestigioso Premio ha il patrocinio del Coni, Sport e Salute, del Consiglio Regionale del Lazio, la Regione Marche, Roma Capitale, della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, Fondazione Marche Cultura, Istituto per il Credito Sportivo, Archivio Storico Istituto Luce Cinecittà, da Cultura Italiae e Sport Italiae.

L’evento in ricordo dell’Attore

Nel prestigioso Salone d’Onore del Coni, insieme al padrone di casa, il Presidente Giovanni Malagò ed a numerose autorità del mondo politico e sportivo, prende forma un racconto corale sotto la conduzione del giornalista Rai Andrea Fusco. Dal ricordo dell’amico attore con le figlie Vera Gemma e Giuliana Gemma e la moglie Baba Richerme, all’omaggio al Campione di vita.

I premiati del Premio Giuliano Gemma e Fpi Awards 2021

Numerosi ed importanti premiati di diverse categorie nelle scorse edizioni 2016, 2017, 2018 e 2019/2020 sono attesi. Tra loro hanno ricevuto il meritato riconoscimento: Giovanni Malagò, Franco Nero, Raul Bova, Alessandro Preziosi, Nino Benvenuti, Gina Lollobrigida, Ronn Moss, Adriano Giannini, Alessio Boni, Anna Safroncik, Max Tortora, Massimo Giletti, Roberto Cammarelle, Margherita Granbassi, Edoardo Leo, Irma Testa, Giulia Quintavalle, Ilenia Pastorelli, Giorgio Pasotti, Mara Santangelo, Asia Argento, Sandra Milo, Andrea Carpenzano, Ricky Tognazzi e molti altri.

Programma

Premio Giuliano Gemma e Fpi Awards 2021, forza, passione, identità. Roma, Salone d’Onore del Coni, giovedi 7 aprile 2022, h. 19.00

Cerimonia di premiazione

Presenta: Andrea Fusco (giornalista e conduttore Rai)

h 18.30 Accoglienza, photocall ed interviste

h 19.00 Introduzione dell’evento e ricordo di Giuliano Gemma

h 19.05 Assegnazione V Premio Giuliano Gemma

Premi Speciali alla Carriera: Alla Carriera nel Cinema: “Hug” – Impegno Sociale, Alla Cultura, Sport ed Etica ‘Dreamer Fighter’, Alla Carriera Sportiva Fighter della Comunicazione

h 19.20 Assegnazione Premi FPI AWARDS 2021

Premio Speciale Fpi

Premio alla Carriera, Cintura di Campione Italiano ad Honorem

h 19.25 Medaglie Azzurre 2021, h 19.35 Assegnazione V Premio Giuliano Gemma

Categoria Pugilato

Miglior Atleta Aob, Miglior Atleta Pro

h 19.40 Categoria Premio Speciale Eccellenza delle Marche , Lo Sport nel Cuore

h 19.45 Categoria Cinema/Musica/ Arte, Miglior Attore, Miglior Film sulla Boxe, Miglior Attore Non Protagonista, Fighter della Musica, Miglior Giovane Talento, Storie di Boxe, Docu “Legend of Boxing”