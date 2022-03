Premio Pianeta Donna e Meccoli, i migliori film alla Casa del Cinema

Consegnati anche il premio ‘Migliore Cortometraggio’, ‘Narrazione & Innovazione’ e il ‘Premio Carlo Tagliabue – Opera Prima’, sempre a registe donne. E’ stato consegnato inoltre il Premio ‘Domenico Meccoli – Scrivere di Cinema’, per la ventisettesima edizione.

Miglior Film: ‘Ostaggi’ di Eleonora Ivone; Migliore Regia: Giuliana Gamba per ‘Burraco Fatale’; Migliore Produzione: Giulia Grandinetti per ‘Alice e il paese che si meraviglia’; Migliore Sceneggiatura: Ciro De Caro e Rosa Palasciano per ‘Giulia’; Migliore Attrice: Rosa Palasciano per ‘Giulia’; Migliore Fotografia: Maura Morales Bergmann per ‘Marina Cicogna, La vita e tutto il resto’; Miglior Montaggio: Esmeralda Calabria per ‘Burraco Fatale’; Migliore Scenografia: Marinella Perrotta per ‘Addio al nubilato’; Migliori Costumi: Ginevra Polverelli per ‘Addio al nubilato’; Miglior Trucco: Elisabetta Flotta per ‘Tutti per Uma’.

Menzione Speciale alla Memoria a Cecilia Mangini. Quattro Menzioni Speciali sono andate ad autori che hanno raccontato storie di donne: Paolo Pisanelli per ‘Grazia Deledda’, ‘La rivoluzionaria’ di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli. Andrea Bettinetti per ‘Marina Cicogna La vita e tutto il resto’; Fabrizio Corallo per ‘Vitti d’arte, Vitti d’amore’. Cosimo Damiano Damato per Alda Merini, una donna sul palcoscenico.

I cortometraggi: Premio Miglior Corto: ‘Preludio’ di Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari; Premio Narrazione & Innovazione: ‘Il compleanno’ videoclip di Miriam Rizzo; Menzione Speciale: ‘Sacrificio disumano’ di Pierfrancesco Campanella.

Premio Domenico Meccoli

A seguire i vincitori della XXVII edizione del ‘Domenico Meccoli’ “Scrivere di Cinema”- destinato a quanti si sono distinti nell’arco dell’anno nel promuovere il cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione-

-Catello Masullo “alla carriera”, Marina Sanna “Miglior critico cinematografico”, Michela Greco “Miglior giornalista cinematografico”, Bruna Alasia per articolo21.org “Miglior magazine on-line”, Dario Zonta “Miglior giornalista cinematografico radiofonico”, Francesco Gatti “Miglior giornalista cinematografico televisivo” (Rai news 24), Francesca Pierleoni “Miglior giornalista premio Luca Svizzeretto” (Ansa), Mauro Donzelli “Miglior giornalista o critico televisivo (Coming Soon)”, Alfredo Baldi “Miglior libro sul cinema di autore italiano” per “Le molte vite di Lino”

AE Edizioni Sabinae, 2022. Il Premio “Carlo Tagliabue” assegnato dal Centro Studi Cinematografici al miglior esordio cinematografico di contenuto sociale e civile è andato a Laura Samani per ‘Piccolo Corpo’.

Numerosi i volti noti presenti alla serata condotta da Paola Zanoni e dal direttore artistico Franco Mariotti, con la preziosa collaborazione di Francesca Piggianelli.

Gli ospiti

Oltre ai premiati, presenti tra i numerosi ospiti Adriana Russo, il giornalista Marco Giusti, la direttrice del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale Monica Cipriani- lo sceneggiatore Filippo Ascione, il regista Angelo Longoni, la regista Susy Laude, Dino Abbrescia, Saverio Vallone, Rossella Brescia, Massimiliano Buzzanca, l’Avv. Michele Lo Foco, l’attrice e regista Daniela Giordano, Jinny Steffan, Elizabeth Missland, Francesco Apolloni, Roberto Girometti, Roberta Gulotta, Enzo De Camillis.

La serata si è conclusa con un brindisi e l’appuntamento alla prossima edizione.

Foto di Stefano Simoni