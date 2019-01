Presa Diretta: anticipazioni, inchieste e ospiti di Lunedì 14 Gennaio 2019

Presa Diretta torna in prima serata su Rai 3 questa sera, lunedì 14 Gennaio 2019, con una nuova inchiesta dal titolo “Palazzi di ingiustizia“, un approfondimento sulla macchina della Giustizia che rischia il collasso: l’emergenza dei Tribunali italiani, il mondo dei giudici, le correnti nella magistratura, le pressioni della politica, le storie di errori giudiziari e di malagiustizia. A rispondere a tutto campo sulle tematiche aperte dalla puntata di “PresaDiretta”, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Presa Diretta: ospiti puntata 14 Gennaio 2019

La puntata di stasera di Presa Diretta vedrà la partecipazione in studio del ministro della Salute Giulia Grillo. Risponderà alle critiche del presidente dimissionario dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi, alle polemiche degli ultimi giorni circa le informazioni raccolte sulle simpatie politiche degli scienziati e soprattutto sulle emergenze della sanità pubblica e i nuovi progetti in campo.

Presa Diretta: anticipazioni lunedì 14 Gennaio

Nella puntata di oggi di Presa Diretta le telecamere del programma Rai sono entrate nei tribunali italiani, a Venezia, a Palermo, a Latina, a Catania, a Tempio Pausania, ad Avellino, a Napoli, ovunque l’esercizio della Giustizia è un autentico calvario. Mancano i giudici, manca il personale amministrativo, mancano gli uscieri, qualche volta mancano anche i bagni. E poi edifici pericolanti, crepe sui muri, aule bollenti d’estate e fradice di pioggia in inverno, topi negli edifici. E ancora, fascicoli pendenti, condanne definitive che non si riesce a far eseguire, indagini che non partono, richieste di arresto inevase.

Le storie di giustizia negata. Quella del maxi processo Eternit per le morti di asbestosi provocate dall’amianto della fabbrica di Casale Monferrato. Quelle delle donne che hanno subito le violenze dei mariti. Cosa resta ai parenti delle vittime quando il processo cade nell’oblio della prescrizione?

Per la prima volta in televisione “il caso Robledo” che ha avvelenato la procura di Milano. PresaDiretta è entrata anche nel Palazzo del Csm, l’organo di autogoverno dei magistrati che ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza. È proprio così? Quale è il ruolo delle correnti nella magistratura?

Presa Diretta: le inchieste di lunedì 14 Gennaio 2019

La seconda pagina della puntata è dedicata a “La caduta dei giganti“. Milioni di alberi abbattuti dalla tempesta che ha investito le montagne di Veneto e Trentino a fine ottobre scorso. L’ennesima, drammatica testimonianza di come ormai gli effetti del cambiamento climatico sono entrati nelle nostre vite. “Palazzi di ingiustizia” e “La caduta dei giganti” sono un racconto di Riccardo Iacona con Danilo Procaccianti, Luigi Mastropaolo, Fabrizio Lazzaretti, Massimiliano Torchia, Alessandro Macina, Raffaele Manco. Appuntamento questa sera alle 21.20 su Rai 3.