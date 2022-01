Presidente della Repubblica 2022, data e orario prossime votazioni: dove seguire in diretta tv la seconda votazione il 25 gennaio

Elezioni Presidente della Repubblica 2022. Dopo le prime votazione avvenute durante la giornata di ieri, ora tocca al secondo turno. Siamo in una fase di assestamento, dove si registra una sovrabbondanza di schede bianche. La seconda votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica si terrà proprio oggi martedì 25 gennaio, precisamente alle ore 15.00. Successivamente, da mercoledì 26 gennaio in poi, si voterà alle 11 ogni giorno.

Una stretta per il Presidente della Repubblica?

Certamente nessuno si aspettava una risoluzione definitiva nella giornata di ieri, né tantomeno nella giornata di oggi. Molto più probabile, invece, che le votazioni continueranno nei prossimi giorni, con il passaggio più importante tra la terza e la quarta. Tuttavia, potrebbe esserci qualche colpo di scena in considerazione del quadro pandemico: è possibile che ci sia una stretta proprio in questi giorni, in cui non è raccomandabile lasciare il posto della Presidenza per troppo tempo spoglio durante la crisi. A partire dalla quarta votazione, potrebbe esserci un nome. Per le prime tre, infatti, serve la maggioranza dei due terzi dei grandi elettori, poi – dalla quarta – basterà la metà più uno. Come anticipato, l’orario delle votazioni, cambierà di giorno in giorno.

Oggi, il secondo turno

Oggi, martedì 25 gennaio, l’eventuale seconda votazione comincerà alle 15, come già è successo oggi e anticipato ad inizio articolo. Si era parlato inizialmente di un cambio di orario alle 9 di mattina dal secondo giorno di votazioni in poi. Tuttavia, ci sarebbero anche i funerali di Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia scomparso nelle ultime ore, per questo si è considerato un orario diverso.