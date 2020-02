Previsioni meteo, in arrivo shock termico: prima il caldo, poi temperature in picchiata

Previsioni meteo, in arrivo shock termico: prima il caldo, poi temperature in...

I primi giorni di febbraio sono caratterizzati da temperature elevate grazie ad un anticiclone di origine sub tropicale che sta interessando il Mediterraneo centro occidentale. Il picco del caldo è atteso tra la giornata di oggi e domani con temperature che potrebbero toccare i +20°C in Sicilia e Sardegna.

Già a partire dalla seconda parte della giornata di domani, l’aria di origine polare si addosserà alle Alpi per poi valicarle entro la serata.

Il fronte freddo oltre al crollo delle temperature, porterà anche maltempo su alcune regioni italiane: le più colpite saranno le regioni del medio e basso versante Adriatico e il Sud Italia. I fiocchi inizieranno a cadere a 1000 metri per poi scendere fino a 300 metri nella giornata di mercoledì. Il per poi scendere fino a 300 metri nella giornata di mercoledì. Il picco del freddo, secondo i principali modelli, è atteso per la giornata di giovedì.

Ma ecco nel dettaglio che tempo farà a Roma e nel Lazio domani, dando poi un’occhiata al resto d’Italia.

Roma

Molte nubi nel corso delle ore mattutine sulla Capitale, piogge o acquazzoni al pomeriggio. In serata il tempo tornerà ad essere stabile con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +8°C e +19°C.

Lazio

Cieli generalmente nuvolosi al mattino su tutto il Lazio, piogge o acquazzoni nel pomeriggio su gran parte del territorio, maggiori schiarite lungo le coste; sui rilievi si attendono fiocchi oltre i 1700-1800 metri di quota. Migliora in serata su tutti i settori, locali nevicate a 900-1000 metri in Appennino.

Italia

Locali piogge al Nord Est, variabilità ad ampi tratti asciutta su tutte le regioni ma con nevicate sparse lungo i settori alpini. Quota neve in calo dai 1200 metri della mattina ai 4-500 metri delle ore serali e notturne. Tempo inizialmente stabile ovunque, brusco peggioramento sui settori adriatici nella seconda parte di giornata con temporali sparsi e quota neve in calo fino verso i 5-700 metri in nottata. Più asciutto sulle tirreniche.

Inizio di giornata con bel tempo quasi ovunque salvo locali piogge sulla Campania, maltempo in arrivo in serata ed in nottata con temporali e piogge sparse su Puglia, Molise, Basilicata e Campania. Neve oltre i 1000 metri in calo fino a 5-600 metri nel corso della nottata. Temperature in sensibile calo nella seconda parte di giornata.

www.centrometeoitaliano.it