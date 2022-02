Prezzi benzina da record, con la guerra in Ucraina continueranno a salire: le ipotesi

Prezzi benzina. La guerra in atto e l’attacco definitivo all’Ucraina da parte della Russia, sta spingendo sempre più in alto i prezzi di petrolio e gas. Così, il costo della benzina alla pompa continua senza remore la sua incessante escalation e la sua folle corsa. I numeri per il carburante non sono mai stati così alti da quel lontano, ormai, 2012, mentre i recenti rincari del greggio saranno una sferzata non indifferente per le famiglie.

Superati ormai i 100 dollari al barile

Proprio dai primi colpi sparati nella notte di ieri, da parte delle truppe russe contro il paese ucraino, è immediatamente salito il prezzo del petrolio al barile. Ormai siamo ben al di sopra dei fatidici 100 dollari al barile. Gli analisti non hanno remore a sottolineare la possibilità di nuovi innalzamenti nei prossimi giorni. Tuttavia, ogni previsione al momento sia sulla guerra, sia sull’andamento dei prezzi, è assolutamente impossibile.

Stangata per gli automobilisti sui prezzi

Quel che è certo, è che gli aumenti dei barili si tradurranno ben presto in aumenti anche per gli automobilisti che si fermeranno alla pompa per il rifornimento. E questo senza voler considerare le spese di raffinazione, trasporto e distribuzione (e ovviamente le tasse, altissime in Italia).

Le medie dei prezzi in aumento

La rilevazione effettuata da Staffetta Quotidiana, che comunque non tiene conto degli ultimi sbalzi del petrolio, ha rilevato le medie dei prezzi praticati dai gestori. Ve le proponiamo di seguito:

La benzina, modalità self, sale a 1,859 euro/litro (il giorno prima 1,855), con i diversi marchi compresi tra 1,857 e 1,885 euro/litro (no logo 1,838);

sale a 1,859 euro/litro (il giorno prima 1,855), con i diversi marchi compresi tra 1,857 e 1,885 euro/litro (no logo 1,838); il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 1,733 euro/litro (ieri 1,729);

cresce a 1,733 euro/litro (ieri 1,729); quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,992 euro/litro (ieri 1,989);

il prezzo medio praticato va a 1,992 euro/litro (ieri 1,989); in autostrada invece la verde servita ha ormai sfondato quota 2,1 euro;

ha ormai sfondato quota 2,1 euro; i prezzi praticati del Gpl vanno da 0,820 a 0,836 euro/litro (no logo 0,812);

vanno da 0,820 a 0,836 euro/litro (no logo 0,812); il prezzo medio del metano auto risulta in salita e si posiziona tra 1,745 e 1,860 (no logo 1,754).

(Fonte: La Staffetta Quotidiana)