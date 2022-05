Prezzo rifacimento tetto

Il tetto è una parte strutturale di una casa che serve per proteggere dalle intemperie, isolare termicamente, evitare eventuali umidità e poi è utile per contrastare determinati eventi climatici.

Le tipologie di tetto sono tutte una diversa dall’altra. Ci sono quelle a spioventi, perfetti contro la neve, quelle a cascata o a sbalzo, utili per far scivolare via la pioggia. La copertura a “scatola”, cioè quella che consente di avere una parte piatta da usare come terrazza. Queste sono solo alcune tipologie che sono poi le più richieste.

Solo che proprio per le sue funzionalità e perché essa rappresenta una parte strutturale di grande importanza, è necessario che ci sia una manutenzione o controllo periodico. Di media un tetto deve venire rifatto almeno una volta ogni 30 anni. Se poi ci si dedica ad una buona cura, allora è possibile anche allungare i tempi.

oggi ci sono delle agevolazioni per la ristrutturazione del tetto è questo consente di avere una riduzione dei costi e un recupero della spesa eseguita. Solo che dovete puntare su una maggiore funzionalità. Perché spendere del denaro per rifare un tetto che è “basico” quando si potrebbe scegliere tra un tetto ventilato oppure con isolamento termico. Fare queste ristrutturazioni vuol dire investire e quindi si ha un aumento del valore economico dell’immobile stesso.

Tetto ventilato, cos’è è quanto costa

Parliamo di un tetto ventilato che è una soluzione ideale per gli immobili che soffrono di umidità, che sono oscurati dai palazzi vicino oppure che non ricevono abbastanza calore del Sole durante la giornata. Sapete che i tetti, in alcuni ambienti, soffrono di una forte umidità e di una “freddezza” che li porta a sviluppare continuamente della muffa. Questo vuol dire che ci sono poi problemi che vanno perfino all’interno degli ambienti domestici.

Purtroppo non sempre si riesce a identificare il problema perché non si parla con ditte specializzate oppure perché si vuole risparmiare. Quando si fa una ristrutturazione di un tetto è possibile costruirne uno ventilato che possa eliminare i problemi di umidità dalla radice.

Si ha una copertura che viene rialzata dalla base, dove circola aria. Qui ci sono delle presenze di prese d’aria che arieggiano l’intercapedine. Quindi c’è una ventilazione che è del tutto naturale, ma che offre tanti benefici.

Il Prezzo rifacimento tetto ventilato costa sulle 130/180 euro al metro quadro. Potete comunque chiedere dei preventivi e valutare il lavoro.

Rifacimento tetto con isolamento termico

Un rifacimento di un tetto per migliorare l’isolamento termico è un investimento da fare, specialmente ora che stanno aumentando notevolmente le spese per l’energia. In inverno si usano gli impianti di riscaldamento e questo vuol dire spendere denaro. Potete avere anche dei lucernari che vi facciano risparmiare delle energie elettriche perché c’è una maggiore introduzione di luce naturale.

Tuttavia è un investimento che vi farebbe risparmiare fino al 40% dei consumi attuali e, se calcolate l’aumento che c’è stato negli ultimi tempi per le energie, senza sapere quale sia il futuro, capite che potrebbe essere una soluzione dove il prezzo speso per il lavoro verrà recuperato in poco tempo.