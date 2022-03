Una caldaia che si collega e che viene installata deve essere accesa. I tecnici che si occupano dell’installazione si occupano quindi della prima accensione. Questo è un momento delicatissimo per la caldaia perché tutti i componenti che sono “nuovi”, mai usati, hanno poi uno shock termico e un primo passaggio di energia elettrica, di calore e devono sottostare ad una temperatura intensa. Ecco che quindi si ha a che fare perfino con dei primissimi problemi che derivano proprio da tutto questo tipo di reazione chimica.

Si tratta quindi di un momento in cui è necessario che ci sia un supporto da parte di un tecnico perché la caldaia potrebbe avere o sviluppare dei danni che sono immediati. Ovviamente non è che tutte le caldaie si danneggiano quando hanno poi una prima accensione, ma potrebbe capitare.

Inoltre ci sono anche altre cose che sono le conseguenze dell’accensione e della combustione che diventano necessarie da controllare e da regolare. Si tratta di un lavoro che è molto attento e meticoloso, ma che è per questo che deve essere poi eseguito da parte di un professionista.

I marchi come la Vaillant hanno i propri tecnici che sono specializzati nella Prima accensione Vaillant e che vanno poi ad essere utilissimi per porre rimedi o dare delle risposte chiare ai clienti.

Il collaudo delle caldaie termina con la prima accensione?

Una volta accesa la caldaia si pensa che il collaudo sia finito, ma in realtà è ancora in pieno funzionamento, nel senso che è necessario controllare il benessere della fiamma. Si deve infatti controllare la forma, dimensione e colorazione della fiamma stessa che cambia in base al meccanismo della caldaia stessa.

I modelli a gas che sono a condensazione hanno una fiamma piccola, tondeggiante e azzurra. Questo perché si brucia del gas che è un elemento chimico e per controllare la sua infiammabilità e necessario una fiamma “artificiale” per certi versi, ma sicurissima.

Nella caldaia a pellet si ha un combustibile solido e il calore deve essere intenso. La fiamma quindi è rossa, di una grandezza diversa da quella a gas e poi ha una forma che sale verso l’alto. Questo perché ha un tiraggio e ricambio di aria che aspira immediatamente i fumi.

Quando esse hanno un aspetto perfetto è palese che la caldaia non ha dei difetti nella funzionalità.

Prima accensione e controllo combustione

Procediamo con il lavoro che interessa la prima accensione e che porta poi ad avere un collaudo perfetto poiché questo è uno degli step principali che riguardano proprio le nuove installazioni.

Ad ogni modo nella prima accensione c’è poi la prima combustione. Il combustile interno porta ad avere uno sviluppo di fumi. Essi non possono poi sostare all’interno della camera di combustione ed è necessario che ci sia un’aspirazione che porta a disperdere i fumi all’esterno.

Tuttavia è vero che c’è poi una prima analisi dei fumi combusti perché essi sono quelli che devono contenere una minima quantità di anidride carbonica e tossine. Infatti le analisi avvengono direttamente con un dispositivo che viene usato dai tecnici specializzati.