Primi piatti invernali: qualche idea golosa

Arriva la stagione fredda e di conseguenza sale la voglia di gustare quei primi piatti caldi, golosi e ben ricchi di ingredienti, che abbiamo abbandonato durante la stagione estiva.

Durante l’inverno è sempre un piacere pranzare in famiglia e affrontare le giornate con piatti più calorici, come le lasagne, i cannelloni, la pasta e i risotti, con sapori ricchi che permettono di fare un pieno di energia e ci danno tutte le calorie di cui abbiamo bisogno per affrontare il freddo. Durante l’inverno quindi è il momento di riscoprire alcuni più i piatti invernali estremamente golosi e saporiti che vi permetteranno di passare insieme alcuni bei momenti uniti dal buon cibo. Se però siete a corto di idee e non sapete quali primi piatti invernali proporre alla vostra famiglia, qui trovate qualche buona idea su quali piatti cucinare.

Ecco una selezione di alcuni piatti invernali provenienti dalle cucine tradizionali e popolari di tutte le regioni italiane, per poter gustare i sapori d’Italia durante la stagione fredda.

Idee per primi piatti invernali: quali sono

Le pappardelle al ragù di cinghiale. Un piatto tipico toscano estremamente ricco, saporito, che parla di questa terra ricca e bellissima. La tradizione toscana insegna all’Italia intera la ricetta di questo piatto preparato con pasta fresca all’uovo e condita con ragù di cinghiale, un sapore forte in grado di appassionare chiunque ami la selvaggina e i primi piatti dal carattere deciso. Cannelloni di carne. Un grande classico della cucina italiana, nutriente, gustoso e amato da tutta la famiglia, un piatto semplice e che allo stesso tempo è in grado di conquistare tutti i palati. Risotto ai funghi. Il risotto è il vero re dell’inverno, un primo piatto golosissimo che è perfetto anche per le occasioni di festa, impreziosito dei funghi porcini e dal vino bianco. Provatelo anche con lo zafferano oppure con la salsiccia. Orecchiette al sugo di salsiccia. Un primo piatto che si ispira la tradizione pugliese e che è perfetto da gustare di fronte un bicchiere di vino rosso. Molto semplice e veloce da preparare, allo stesso tempo è estremamente saporito, ed è perfetto per un pranzo last minute se avete poco tempo a disposizione, ma che non rinuncia al gusto. Le lasagne. Un grandissimo classico della tradizione emiliana e bolognese sono le lasagne, un primo piatto a base di pasta all’uovo, ragù, besciamella, formaggio parmigiano. Le lasagne sono sicuramente uno dei piatti più amati in tutta Italia soprattutto dei bambini e non solo. Pasta al forno. La pasta al forno è un grande classico della cucina italiana, amata in tutta Italia è presente fra le varie regioni con differenze nelle ricette che possono essere più o meno ricche e con ingredienti particolari. La ricetta classica è a base di pasta, passata di pomodoro, besciamella, parmigiano, besciamella ed eventualmente anche carne e ragù. Pasta e patate. Una piatto tradizionale della cucina popolare e povera napoletana, a base di soffritto, patate, brodo e pasta, è un piatto estremamente saporito che nella sua semplicità sa conquistare davvero tutti: qui trovate la ricetta della pasta e patate originale da assaggiare. Pasta broccoli e salsiccia. I broccoli e la salsiccia sono un connubio davvero golosissimo, che potete mischiare con la pasta per ottenere un primo piatto dal sapore tipicamente invernale in grado di scaldarvi durante la stagione fredda. I cappelletti in brodo. Questa deliziosa pasta fresca ripiena viene cucinata all’interno di un brodo di carne, un piatto che può sembrare semplice ma che in realtà è elegante e regale, e che è amatissimo da tutti.