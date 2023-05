Primo Maggio 2023, le migliori frasi e immagini da condividere per la festa dei lavoratori

Bisogna solo attivare il conto alla rovescia perché mancano davvero poche ore al 1 maggio, la festa dei Lavoratori, un giorno in cui più di altri bisogna ricordare le battaglie, riflettere. Il lavoro, d’altra parte, oggi può definirsi dignitoso solo grazie alle lotte di tante donne e tanti uomini, che oggi vanno ricordati. E’ questo il sacro motivo per cui ogni anno, il 1° maggio è la festa dei lavoratori. Per condividere questa giornata importante con tutti, anche su WhatsApp, abbiamo selezionato le migliori frasi e le immagini più belle da inviare per il primo Maggio!

Le frasi più belle da inviare il 1 maggio 2023

Per questo primo maggio vi auguro una giornata di serenità: ricca di gioia e in compagnia dei vostri amici più cari (Magari per un giorno i colleghi lasciateli a casa propria).

Il Primo maggio non è un giorno qualunque, perché è il giorno di quelle persone che sono straordinarie: i lavoratori. Buona festa del lavoro!

A chi ha un lavoro…e a chi lo sta cercando! Buon 1° Maggio.

Ti faccio i più sentiti auguri per la festa del lavoro…in smart working!

Lavoriamo tutto l’anno…ma almeno il primo maggio! Tanti auguri a te.

E con questo smart working, direi che un brindisi possiamo farlo anche ai computer!

Questa è la nostra festa: la festa di chi ogni giorno si alza dal letto e va a lavorare, di chi cerca di fare il massimo, rimanendo umile e pieno di passione. Tanti auguri ai miei colleghi, ai miei amici, a tutti i lavoratori.

Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua (Confucio);

Senza lavoro nulla prospera (Sofocle);

Abbiate il coraggio di essere onesti e non temete nessun lavoro (Robert Burns).

C’è un momento per lavorare e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione.

(Coco Chanel)

Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente.

(Vincent van Gogh)

Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità.

(Dalai Lama)

Chi si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto per se stesso.

(Bertrand Russell)

Non sono né la ricchezza né la fama a dare la felicità, ma il lavoro e la tranquillità.

(Thomas Jefferson)

Le immagini da inviare per la Festa dei Lavoratori