Uno dei grandi mali della società attuale è l’obesità. Nessuno ne è immune specialmente oggi che si mangiano tanti cibi molto zuccherati, lavorati e che non hanno nutrienti, ma solo calorie e grasso.

Fino a meno di 30 anni fa l’obesità era un problema che colpiva esclusivamente una fascia di persone che era molto in avanti con l’età oppure che avevano una dieta a base di cibi molto grassi. La qualità degli alimenti e materie alimentari era altissima, non come quella che oggi troviamo in vendita commerciale.

Purtroppo però l’aumento della produzione di cibi spazzatura, che consentono bassi costi, con alti rendimenti, ha danneggiato la nostra alimentazione. Oggi come oggi si deve stare attenti a tutto.

La preoccupazione principale è data dall’aumento dell’obesità infantile che altera l’organismo in un’età in cui esso è in fase di sviluppo. Sapete cosa vuol dire per un bambino essere obeso? Avere problemi disfunzionali, ormonali, gravi danni scheletrici e muscoli che si deformano o che non si sviluppano.

Nell’età adolescenziale poi ci sono dei problemi di micropenia, disfunzione erettile e ginecomastia, nei maschietti. Mentre nelle femminucce ci sono alterazioni del ciclo mestruale, aumento di testosterone e alterazioni gravi a livello ormonali.

I Problemi di obesità aumentano poi con l’età adulta poiché si sviluppano patologie e malattie che sono rivolte direttamente agli organi. Molte persone obese hanno dovuto asportare la cistifellea e hanno gravi problemi di calcoli renali. La digestione viene totalmente compromessa come anche il metabolismo.

Conosci la causa della tua obesità?

Esistono poi delle cause che portano ad essere obesi. Le persone che hanno nella propria famiglia già soggetti obesi o che prendono peso facilmente, hanno dei problemi ereditari e quindi già da piccoli devono avere una cura dell’alimentazione. Per essi è necessario aumentare la presenza di alimenti a base vegetale e carni bianche, vietate poi le bibite gassate.

Altri soggetti diventano obesi in adolescenza per colpa di problemi da riportare alla disfunzione ghiandolare e a una produzione anomali di ormoni che non gli appartengono. Insomma ci sono delle situazioni che purtroppo sono corporee o ereditari.

Vero è che nella maggior parte dei casi si è obesi perché si ama il cibo senza poi valutare quali sono i danni che esso porta. Il continuo mangiare cibo “spazzatura” è una delle problematiche principali a cui poi è difficile resistere.

Salute facile ai malanni e alle patologie

Una volta diventati obesi non è facile perdere peso come si crede. In realtà è necessario che si venga seguiti da parte di medici e nutrizionisti. Purtroppo si diventa facili ai malanni. Si possono sviluppare delle forme di diabete precoce, avere poi dei danni al colon e all’intestino.

Lo stomaco è quello che tende ad essere il più danneggiato senza dimenticare i danni muscolo scheletrici. Tra lepatologie che sono comuni e colpiscono perfino gli adolescenti, ritroviamo il reflusso, l’infiammazione del fegato e pancreas. C’è poi un danno importante ai reni oltre che al cuore. Questo è quello che subisce maggiori lesioni ed è bene pensare che esso potrebbe poi non guarire facilmente, nonostante si perda peso.