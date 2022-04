Profumeria del Corso: i migliori profumi e prodotti cosmetici a portata di click

La possibilità di poter scegliere fra i migliori profumi, i cosmetici delle marche più prestigiose e i solari in grado di proteggere la nostra pelle senza doversi spostare da casa? Con Profumeria del Corso è possibile, semplice e divertente. Perché stiamo parlando di una delle più fornite profumerie online, un vero e proprio punto di riferimento per chi è alla ricerca di un profumo, di un prodotto di bellezza oppure per la cura di pelle e capelli. E non solo.

Tante sono le caratteristiche che rendono la Profumeria del Corso un e-commerce unico nel suo genere: in primo luogo quella di mettere sempre al centro del focus il cliente. L’obiettivo è quello di farlo sentire proprio come se facesse acquisti in una profumeria fisica, quindi con la possibilità di usufruire dell’esperienza e della professionalità dello staff, e con il vantaggio di non doversi muovere da casa e di poter acquistare in qualsiasi momento.

L’esperienza decennale messa al servizio della vendita online

La Profumeria del Corso opera dal 2010: un’esperienza più che decennale che è stata trasferita nel 2020 anche al settore online. Con la mission di trasferire i valori aziendali anche nell’attività online. Una particolare attenzione viene infatti dedicata all’ampia scelta di prodotti disponibili online, a partire dai profumi e continuando con tutti i prodotti di bellezza per pelle e capelli.

La scelta, nel campo dei profumi, è quella di puntare sui prodotti delle marche più importanti e più note: senza trascurare la sezione dedicata alla profumazione dell’ambiente, che sempre di più si fa spazio nelle preferenze della clientela. Molto ampia è anche tutta la sezione dedicata ai prodotti per il make-up, anche qui con la possibilità di scegliere fra le marche più famose del settore.

Per quel che riguarda i prodotti per la cura della pelle del viso, del corpo e dei capelli i prodotti disponibili sono specifici e dedicati alla donna e all’uomo: perché anche i signori uomini tengono sempre di più alla cura del loro aspetto e ricercano prodotti a loro dedicati, in grado di rispondere al meglio alle loro esigenze.

Completano l’offerta online i solari, fra cui è possibile trovare il prodotto adatto per ogni tipologia di pelle e per ogni necessità di protezione, la pelletteria e la bigiotteria e i piccoli elettrodomestici dedicati alla cura dei capelli e del corpo, sia maschile che femminile.

L’attenzione al cliente per un servizio a 5 stelle

L’attenzione al cliente è un ulteriore punto di forza del servizio offerto dalla Profumeria del Corso. Per rendere l’esperienza di acquisto il più gradevole e soddisfacente possibile è previsto un servizio di customer care molto attento alle esigenze degli utenti e puntuale nelle risposte. Servizio che può essere raggiunto sia tramite email sia tramite telefono.

Inoltre l’offerta della Profumeria del Corso prevede anche un costo di spedizione fra i più bassi presenti in rete, in modo da favorire anche gli acquisti di singoli prodotti. Costo di spedizione, che diventa pari a 0 per ordini superiori ai 19 euro.

Un servizio dedicato proprio come in una profumeria classica e la praticità dell’acquisto online: tutto questo vi aspetta da Profumeria del Corso.