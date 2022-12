Proteggere cani e gatti dalle pulci

Animali domestici come i cani e i gatti possono essere vittime di parassiti che causano loro diverse problematiche anche dal punto di vista del loro stato di salute che potrebbe essere compromesso.

I parassiti possono essere interni oppure esterni. Quelli interni si annidano, in genere, all’interno dello stomaco e possono avere delle dimensioni differenti. Tra i parassiti interni che aggrediscono più di frequente i cani e i gatti ci sono: vermi, i tricocefali, giardia, coccidi e tenia.

Le uova dei parassiti intestinali si trovano all’interno delle feci degli animali, quando queste vengono in contatto con cani o gatti, possono contagiarli e al contempo fargli del male.

I parassiti esterni, a differenza di quelli interni, sono più comuni durante i mesi caldi in quanto proliferano con maggiore facilità. Questi in genere sono: pulci, acari, zecche, zanzare, pidocchi che possono portare allo sviluppo d’allergie, prurito, lesioni cutanee e malattie. Importante è aggiungere che alcuni parassiti non solo fanno del male a cani e gatti, ma possono contagiare anche gli uomini.

Per tutti questi motivi è essenziale imparare a riconoscere la presenza dei parassiti e valutare quali sono i metodi migliori per riuscire ad evitare che questi intacchino la salute di cani e gatti.

Come si riconosce la presenza dei parassiti negli animali domestici?

I parassiti interni che colpiscono più di frequente il cane o il gatto in genere sono riconoscibili da alcuni sintomi specifici quali: diarrea, vomito, febbre, disidratazione, ventre gonfio, perdita di peso all’improvviso.

Tutti questi parassiti sono molto pericolosi per la loro salute, per questo motivo nel momento in cui si evidenziano questi sintomi è bene portare subito il cane o il gatto dal veterinario per un esame delle feci e per iniziare sin da subito la terapia che permetta di andare a combattere i parassiti interni.

Quando si tratta di parassiti esterni, invece, nella maggior parte dei casi, l’animale avverte un forte prurito nel caso in cui si tratti di pulci. I gatti invece di grattarsi, come fanno i cani; invece, tendono a leccarsi con assiduità e si isolano.

Nel caso in cui i cani e i gatti siano affetti da parassiti come le zecche, che sono per lo più asintomatiche, bisogna andarle a rimuovere in modo corretto dal pelo dell’animale. Per verificare la loro presenza nel manto è bene controllare la zona delle ascelle, quella interdigitale e le zone delle pieghe delle orecchie.

Infine, ci sono parassiti come i flebotomi che possono trasmettere con le loro punture delle malattie molto gravi come ad esempio la leishmaniosi. In questo caso i microrganismi sono poco visibili e le conseguenze possono portare a gravi problemi di salute.

Trattamenti antiparassitari: come si eliminano i parassiti e come si prevengono?

Attualmente esistono vari modi per riuscire a prevenire l’insorgenza di questi parassiti negli animali domestici. I primi prodotti che si possono utilizzare sono degli antiparassitari, come quelli presenti su Parassitistop.it, che permettono di andare a curare oppure prevenire la loro comparsa.

Con questi prodotti si possono proteggere gli animali domestici dalle infestazioni di parassiti come le pulci e le zecche. Il trattamento prevede in genere un’applicazione che permette di andare a eliminare in modo corretto sia eventuali pulci sia zecche dal pelo dell’animale. Inoltre, con i giusti antiparassitari si possono anche prevenire le infestazioni.

Infine, si può svolgere un’attività anti-puntura repellente che prevede il contrasto alle punture di flebotomi e delle zanzare che sono pericolose per la salute dell’animale, in quanto potrebbero portare all’insorgere della leishmaniosi.

In conclusione, per riuscire a supportare il benessere del cane e del gatto, bisogna sia prendere delle precauzioni sia controllare sempre che non sovvengano i sintomi che possono indicare la presenza di parassiti interni o esterni.