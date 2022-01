Protesi capelli e infoltimento di nuova generazione

Il servizio di Private and Friends si rivolge con estrema cura e professionalità a tutti coloro che hanno problemi di alopecia, perdita di capelli e sfoltimento naturale/ derivante da cure e farmaci. Se anche tu soffri di questi spiacevoli problemi, ti trovi in difficoltà e desideri attuare un trattamento per capelli finalmente efficace, sei arrivato sul portale giusto. In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda le innovative soluzione di infoltimento, protesi per capelli e trattamenti di nuova generazione. Continua a leggere l’articolo e ti forniremo tutte le indicazioni in merito! Buona lettura.

Private and Friends: l’unico servizio efficace di rinfoltimento per capelli made in Italy

Una percentuale molto ragguardevole di italiani soffre ogni giorno di problemi legati alla perdita dei capelli, non soltanto in età avanzata: per motivi svariati, dalla genetica alle circostanze ambientali, spesso ci troviamo di fronte a massicce perdite di capelli che rischiano di compromettere la nostra immgine e la nostra autostima. I problemi di alopecia non riguardano, come si suole pensare, solo gli uomini: è vero che il genere maschile è naturalmente predisposto alla calvizie per ragioni genetiche, ma anche la donna soffre spesso dei medesimi problemi. Ben 4 milioni di donne italiane soffrono della cosiddetta alopecia androgenetica femminile, una patologia che compromette il tessuto dei capelli rischiando di lasciare calve milioni di donne. Gli effetti psicologici della perdita di capelli, inutile a dirsi, sono davvero terribili sia per gli uomini che per le donne: in questo caso, l’esigenza è quella di rivolgersi a degli esperti per risolvere immediatamente il problema. Eppure, accade spesso di incappare in annunci e promesse ingannevoli, che puntano su metodi arcaici e poco funzionali, spacciandoli per risolutivi. La proposta di Private and Friends, al contrario, è una soluzione innovativa e funzionale, che utilizza il meglio della tradizione made in Italy unita alla competenza delle tecniche più all’avanguardia. Troverai maggiori informazioni su privateandfriends.it per i trattamenti di patch cutanea, protesi capelli e infoltimento di nuova generazione. Ma vediamo insieme quali sono i servizi disponibili!

Protesi, parrucche e rinfoltimento capelli: le soluzioni innovative di Private and Friends

Le soluzioni che Private and Friends propone sono molteplici e calibrate a seconda dell’identità dei clienti. In particolare, troverai:

protesi per capelli da uomo ;

per capelli da ; trattamenti di infoltimento per uomo e donna, in totale assenza di processi chirurgici. I vostri capelli torneranno dotati di massima pettinabilità, resistenza e persistenza; i trattamenti sono caratterizzati da personalizzabilità a seconda dei gusti e delle esigenze (perdita totale o perdita a chiazze);

per uomo e donna, in totale assenza di processi chirurgici. I vostri capelli torneranno dotati di massima pettinabilità, resistenza e persistenza; i trattamenti sono caratterizzati da personalizzabilità a seconda dei gusti e delle esigenze (perdita totale o perdita a chiazze); parrucche lace front per uomo e donna: metodo che permette di avere una parrucca di capelli veri totalmente estetica e realistica. Per dire basta a tutte le parrucche posticce e palesemente antiestetiche, il metodo di Private and Friends si basa sulla stessa filosofia dell’infoltimento: alla base deve esserci una coerenza tra i tuoi capelli e quelli applicati ex novo. Il metodo ‘lace’ consiste nell’applicazione di una sottile membrana traspirante sul cuoio capelluto che permette di incollare direttamente i capelli, donando un effetto di naturalità e sinuosità come all’origine. Per maggiori informazioni, consulta il sito di https://www.privateandfriends.it/!

Private and Friends: prenota il tuo trattamento!

Il trattamento che usa la nuova tecnologia per capelli del Lace viene definito ‘REFRESH’: si tratta di una vera e propria rivoluzione per i tuoi capelli, che ti permette di riaverli tutti senza eccezione, riuscendo a riprodurre il tuo aspetto prima della perdita. I metodi di Private and Friends sono unici e irripetibili: per maggiori informazioni, ti consigliamo di prenotare un colloquio o un consulto totalmente gratuito direttamente dai recapiti che troverai sul sito.