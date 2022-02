Qual è il casinò online più affidabile in Svizzera?

In questo articolo oggi ci occuperemo di parlare di casinò online in Svizzera dando anche qualche consiglio che potrebbe essere interessante.

Iniziamo col dire che il gioco d’azzardo in Svizzera è arrivato relativamente tardi rispetto ad altri paesi e infatti è stato solo nel 2000 che si è potuto iniziare a giocare regolarmente. I casinò poi, non hanno spopolato solamente come struttura fisica ma anche online vediamo però quali sono i giochi più in voga. Certamente tra i casino in Svizzera che siano fisici oppure online troveremo tra i preferiti:

roulette

blackjack

baccarat

poker

Quest’ultimo è proprio quello preferito dagli svizzeri. Uno dei motivi per i quali si preferisce giocare online è soprattutto il fatto che questo ti dà la possibilità di partecipare a più giochi contemporaneamente senza togliere nulla a livello di rapporti in quanto molti permettono di avere una chat viva con cui parlare direttamente con il croupier o gli altri partecipanti al gioco.

Casinò online in Svizzera

Il successo del gioco d’azzardo in Svizzera è stato tale, che annualmente si organizza Il Gran Casino Baden, un evento considerato molto importante per chi è dell’ambito che attira giocatori non solo svizzeri ma anche giocatori dalle vicine Germania, Italia e Francia. Proprio come nel resto del mondo, per giocare al casinò che sia in modo fisico o online bisogna essere maggiorenni soprattutto per dare al player un senso più maturo di responsabilità sui soldi che si stanno spendendo.

Molti casinò online presenti in Svizzera non sono legali in altri paesi in quanto non regolamentati dal paese in cui si sceglie di giocare ad esempio l’Italia dove diventa legale se si ha la certificazione da parte dell’ ADM. In Svizzera invece tali regolamenti che fino al suo boom non c’erano, sono sotto la responsabilità di ESBK che emette per l’appunto le licenze necessarie. Nonostante queste piccole restrizioni però, ci sono molti casinò online Svizzeri dalla quale è possibile giocare nel resto d’Europa. La maggior parte di questi casinò ovviamente accettano pagamenti in franchi svizzeri denominati CHF e accettano diversi metodi di pagamento tra i quali i più famosi come Mastercard, Visa, PayPal o ancora Neteller e Skrill. Tra la particolarità dei casinò online in Svizzera troviamo il fatto che al momento del versamento queste non prevedano commissioni e inoltre ti danno la possibilità di passare velocemente da CHF all’euro sia al momento del versamento sia nel momento in cui si vorrà riscuotere la propria vincita.

Vogliamo vedere oggi insieme ai nostri lettori quali sono però le caratteristiche fondamentali da seguire nel momento in cui si sceglie online un casinò svizzero:

regolamentazione ESBK

bonus benvenuto

più metodi di pagamento

care service

varietà dei giochi

Sicuramente se si prenderanno in considerazione tutti questi punti si riuscirà ad avere il casinò più adatto alle nostre esigenze. Infine, c’è da aggiungere che sono presenti siti di casinò svizzeri che non hanno ancora la regolamentazione prevista ma sono in attesa di essa. Sono considerati comunque seri ed affidabili, starà poi al giocatore stesso scegliere se fidarsi o meno. Qualunque sia la scelta è bene tenere a mente tutti i pro e i contri del gioco d’azzardo.