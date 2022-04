Qual è il modo migliore per eliminare i tarli del legno? Le opinioni degli utenti votano Gli Specialisti Della Disinfestazione

Il legno è uno tra i materiali più utilizzati nella costruzione di abitazioni e mobilio, basti pensare a travi, parquet e la maggioranza degli oggetti d’arredo.

Nonostante sia un materiale durevole è soggetto all’attacco di intemperie o umidità che portano alla formazione di muffe e nel peggiore dei casi all’attacco da parte di insetti xilofagi come i tarli.

I tarli del legno sono doppiamente distruttivi: da un lato deturpano immediatamente la bellezza del legno. Dall’altro rischiano di causarne il collasso poiché mangiando scavano lunghe gallerie che svuotano il materiale legnoso. Un’infestazione grave di tarli può compromettere intere sezioni del legno pertanto è importante saper riconoscere l’attacco di questi parassiti e soprattutto intervenire nel migliore dei modi al fine di eliminare in maniera definitiva tutta la colonia.

La pericolosità dei tarli del legno

Nonostante siano insetti molto piccoli, i tarli del legno causano problemi a cose e persone.

Alcune specie di tarlo pungono anche l’uomo causando irritazioni e reazioni allergiche.

Non è raro che l’infestazione da quelle che talvolta sono chiamate impropriamente “tarme del legno” (il nome corretto è “tarli”) si diffonda facilmente in tutto l’ambiente poiché questi insetti riescono a spostarsi volando da una superficie all’altra.

Basta un solo tarlo per compromettere una trave perché alcune specie più grandi scavano gallerie grandi 1 cm. Non sempre poi ci si accorge subito dell’attacco dei tarli: a volte i fori tipici formati da questi insetti vengono fuori dopo anni quando il danno è ormai irreparabile.

Rimedi comuni per eliminare i tarli del legno

Esistono in commercio numerose lozioni o spray che promettono di disinfestare intere colonie di tarli.Soluzioni come gas fumiganti, candeggina, petrolio o insetticida non sono mai ottimali e funzionanti al 100%.

Tutte le possibili alternative, anche le più green come lavanda, aglio o agrumi, non riescono a disinfestare la colonia del tutto.

È possibile eliminare i tarli più in superficie ma, considerando che questi insetti scavano gallerie molto ramificate è davvero difficile riuscire ad uccidere ogni tarlo e larva con questi prodotti.

Tutto ciò senza considerare l’elevato grado di tossicità per soluzioni come insetticida o gas fumiganti, nocivi nell’inalazione così come nei residui che lasciano sul legno dopo il trattamento.

La soluzione definitiva per eliminare i tarli: gli utenti scelgono gli Specialisti della Disinfestazione

Eliminare i tarli rischia di diventare una guerra continua, stressante e avvilente. Vivere in un ambiente infestato dai tarli porta ad essere sempre ansiosi e paurosi nei confronti di insetti piccoli, che difficilmente riusciamo a vedere ed eliminare.

Al giorno d’oggi affidarsi ad un’impresa in grado di disinfestare in maniera definitiva un’abitazione infestata è la soluzione migliore perché porta a risultati visibili e garantiti.

Tra le numerose aziende gli utenti scelgono l’attività degli Specialisti della Disinfestazione grazie ai risultati che riescono ad ottenere e alla loro proposta di garanzia unica.

Gli Specialisti della Disinfestazione si avvalgono di macchinari e sistemi di disinfestazione ecologica che non danneggiano l’ambiente e non utilizzano sostanze nocive.

Gli Specialisti della Disinfestazione sono sicuri dei metodi e dei protocolli antitarlo sviluppati in oltre 20 anni di studi e ricerche da offrire una garanzia senza precedenti: gli interventi antitarlo sono garantiti per 3 anni altrimenti il trattamento verrà effettuato nuovamente a costo 0.

Dal 1997 ad oggi sono più di 15.000 le case disinfestate dai tarli del legno con grande sollievo da parte degli inquilini.

Il protocollo per eliminare i tarli dal legno inizia con un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato: il protocollo Testix.

Si compone di vari step:

analisi diagnostica effettuata da un tecnico specializzato; analisi acustica per scovare la posizione dei tarli; verifica in laboratorio per rintracciare la tipologia di tarlo; consegna del referto ufficiale e della soluzione migliore in base alla specifica situazione.

Gli Specialisti della Disinfestazione intervengono utilizzando i loro sistemi all’avanguardia come il Termatrac, un radar che permette di vedere oltre il legno in modo da scovare i tarli e le gallerie e circoscrivere in modo preciso la zona in cui intervenire.

In base alla superficie da trattare si interviene in modi diversi.

Per il mobilio viene utilizzata la tecnologia Killbox System detto anche “camera anossica”.

I mobili vengono inseriti in sacchi ermetici realizzati in materiale di derivazione militare. Un tubo preleva l’ossigeno dalla sacca e vi immette anidride carbonica. In soli 21 giorni ogni tarlo, anche in fase larvale, viene sterminato per mancanza d’aria senza l’utilizzo di prodotti tossici e dunque senza residui nocivi.

L’intervento si realizza direttamente presso l’abitazione del cliente poiché il Killbox System non produce rumori o sostanze tossiche, basterà svuotare il mobile.

Per il trattamento delle superfici inamovibili come travi o parquet si sfrutta invece il sistema Micronwood. Questo macchinario viene posizionato sulla superficie interessata e scalda il legno con l’emissione di microonde: i tarli e le uova muoiono perché non riescono a sopravvivere a temperature superiori ai 70° (temperature che invece non creano alcun danno al legno).

La disinfestazione non lascia alcun residuo, non sporca e non crea odori e si può attuare senza la necessità di abbandonare l’abitazione poiché non prevede l’utilizzo di sostanze nocive.

Quando le superfici non possono essere trattate con la tecnologia Micronwood si può optare per lo Xilix Gel, un composto innocuo per l’ambiente, l’uomo o gli animali domestici. Questo gel altamente viscoso entra in contatto con i tarli e ne inibisce la crescita fino a sterminarli del tutto.

La grande ricerca e competenza hanno reso gli Specialisti della Disinfestazione l’azienda più votata dagli utenti per liberarsi in modo definitivo dai tarli del legno in modo ecologico e certificato.

Le recensioni degli utenti parlano da sole:

‘Abbiamo ravvisato un’infestazione di tarli nei mobili della nostra abitazione e il team degli Specialisti ci ha proposto un trattamento in assenza di ossigeno che ha eliminato tutti gli insetti. A distanza di mesi non abbiamo più il problema. Mi sento di ringraziare per la serietà e soprattutto la puntualità nel mantenere gli impegni. Vi ringrazio inoltre di avermi inviato il certificato di garanzia sull’esecuzione del servizio.’ – Aldo Vannicelli e Paola Terranera

‘Ciao Fabio, ti scrivo per ringraziarti di aver eliminato i tarli dalle travi in legno della mia abitazione. Il trattamento a microonde ha funzionato perfettamente e i tecnici che mi hai inviato sono stati corretti e puntuali nell’esecuzione. Grazie ancora della disponibilità.’ – Antonio Specchia

‘Avevo un problema con dei tarli del legno nelle travi all’interno della mia abitazione. Per risolvere tale problematica mi è stato proposto un trattamento con gel antitarlo. Il personale è stato cortese e disponibile e nonostante temessi che la stesura del gel avrebbe sporcato in terra, devo dire che tutto è stato lasciato pulito. Non dover fare le pulizie dopo il lavoro è stato molto piacevole! Al momento l’infestazione è sotto controllo e vi ringrazio del certificato di garanzia che mi avete inviato.’ – Alessandro Selvaggi

‘Buongiorno Fabio, volevo avvisarti che ho ricevuto il certificato di garanzia. Ci tenevo a spendere due parole sul vostro servizio: i tecnici sono stati bravissimi e sono molto contenta del lavoro svolto, soprattutto del fatto che dei tarli non c’è più traccia.’ – Silvia Cappellini

‘Un saluto a tutto lo Staff degli Specialisti della Disinfestazione. Vi scrivo queste due righe come testimonianza del lavoro che avete svolto nella mia abitazione. Quando vi ho contattato avevo un problema di tarli del legno diffuso in tutto il parquet e mi è stata proposto il trattamento con il Micronwood (disinfestazione a microonde n.d.r). I vostri tecnici si sono comportati ottimamente, mi ha colpito molto la vostra obiettività, gentilezza, flessibilità e precisione. In bocca al lupo per tutto.’ – Luisa Mortola

Se desideri approfondire l’argomento imparando a riconoscere i segni dei tarli in casa puoi consultare questo articolo su come eliminare i tarli del legno in modo definitivo.