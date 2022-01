Quali Regioni in zona arancione da lunedì 24 gennaio 2022: i dati sul monitoraggio

La cartina dell’Italia è pronta a cambiare, ancora una volta, colore e dopo la Valle D’Aosta toccherà ad altre Regioni passare in fascia arancione, quella che per mesi è sembrata appartenere al passato. Sono ancora pochi i territori in zona bianca, tanti in quella gialla, ma presto qualcuno dovrà fare i conti con il passaggio in arancione, zona ‘colorata’ dove cambia ben poco per chi è vaccinato e ha il Super Green Pass, ormai indispensabile per partecipare alla vita sociale.

Lazio a rischio zona arancione da lunedì 24 gennaio? Gli ultimi dati su ricoveri e terapie intensive

Quali Regioni passeranno in zona arancione da lunedì 24 gennaio 2022?

Ancora nessuna certezza, bisognerà aspettare il classico monitoraggio di oggi degli esperti di cabina di regia a cui seguirà l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza. Eppure, i numeri già ci sono, i dati preoccupano e alcune Regioni per le percentuali di terapie intensive e ricoveri in area medica dovranno cambiare ‘colore’ e passare in arancione. Ricordiamo che per passare in questa fascia di colore le terapie intensive devono superare il 20%, mentre i ricoveri in area medica il 30%. Ma non solo. L’incidenza, altro parametro fondamentale, deve superare i 150 nuovi casi per 100.000 abitanti. Stando ai dati dell’Agenas, quindi, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia sono a rischio e potrebbero passare in zona arancione da lunedì 24 gennaio perché hanno superato le soglie, mentre Lazio, Piemonte e Sicilia sono al limite in uno dei parametri e potrebbero ancora restare in fascia gialla.

Quali Regioni in fascia gialla da lunedì 24 gennaio 2022?

Puglia, Sardegna e Umbria, che sono ancora in zona bianca, da lunedì 24 gennaio potrebbero passare in zona gialla perché hanno superato le soglie del 10% in terapia intensiva e del 15% in area medica. Sarà solo il monitoraggio degli esperti, però, a fare chiarezza sulla nuova cartina ‘colorata’ dell’Italia, con la lista delle Regioni in ‘arancione’ che sicuramente si allungherà.