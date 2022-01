Quali Regioni in zona arancione e gialla da lunedì 17 gennaio 2022: nuove regole e cosa cambia

Cambiano nuovamente i colori delle Regioni. Ma quali sono? Da lunedì 17 gennaio, dopo che il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che ne decreta la variazione a seguito dei parametri registrati sia come contagi che come occupazione dei posti letto (terapia intensiva e area medica), alcune Regioni cambieranno colore. Il peggioramento registrato un po’ in tutta Italia vede la cartina virare verso colori più scuri rispetto al bianco, con – per la prima volta dopo mesi – nuovamente l’arancione. A tingersi di questo colore è la Valle d’Aosta è la prima Regione a passare in zona arancione.Anche la Campania, aggiungendosi così alla lunga lista formata da Veneto, Lombardia, Lazio, Liguria, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano. Restano in zona bianca restano soltanto 5 regioni: Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria.

La Valle D’Aosta è la prima regione a tornare in zona arancione

I parametri per il cambio di colore sono dati da tre fattori: l‘incidenza dei casi – che attualmente è in forte aumento su tutto il territorio nazionale: se si valutasse solo questo parametro, tutta l’Italia starebbe in zona rossa – l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e l’occupazione dei posti letto in area medica. Questa settimana torna la zona arancione: i parametri di allarme sono stati raggiunti dalla Valle D’Aosta, che, secondo gli ultimi dati Agenas, ha registrato il 53,5% di posti occupati in area medica e il 21,2% in terapia intensiva. Il parametro per andare in zona arancione, infatti, è fissato al 20% di occupazione delle terapie intensive e al 30% dei ricoveri ordinari di pazienti Covid.

Le regole per la zona arancione

Cosa cambia per chi si trova nella zona arancione? Per chi è vaccinato o guarito dal Covid ed è in possesso del Super green Pass cambia molto poco rispetto alla zona gialla, mentre chi ha solo il Green Pass base, rilasciato dopo il tampone, non può entrare nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, non può accedere ai corsi di formazione e a sport di contatto all’aperto. Inoltre, chi ha il Green Pass base non può spostarsi dal proprio Comune di residenza solo per salute, necessità e lavoro.

Le regole per la zona gialla

La maggior parte delle regioni sono in giallo. Ma quali sono le regole da seguire per queste regioni? Da quando vige il decreto che obbliga la mascherina anche all’aperto, in pratica per chi è in possesso di Super Green Pass non ci sono differenze con la zona bianca. Stessa cosa, in realtà, per chi ha il Green Pass base. Il passaggio in questa fascia di colore si ha superando il 15% di posti letto occupati in area medica e il 10% di posti letto occupati in terapia intensiva. Attualmente restano in zona bianca Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria.