Quali sono gli effetti benefici dell’olio CBD

Gli effetti benefici dell’olio Cbd sono ormai noti a tutti, perché si tratta di un prodotto naturale, privo di effetti collaterali, che può essere utilizzato per tantissimi motivi, primi tra tutti, per trattare il dolore, agevolare il rilassamento, contrastare problemi cutanei e tanto altro.

L’olio cbd è un rimedio che, nel tempo, ha trovato ampio utilizzo in quanto si è rivelato efficace sia dal punto di vista fisico sia mentale.

Cos’è l’olio di CBD

Abbiamo già accennato al fatto che l’olio di CBD sia un prodotto totalmente naturale: si tratta infatti di un cannabidiolo che viene unito a un olio vegetale, che può essere, ad esempio, di cocco o di oliva.

Il cannabidiolo è una sorta di composto estratto dalle brattee e dalle foglie dei fiori femminili della nota Cannabis sativa: quest’ultima è una pianta contenente delle molecole lipofile che appartengono alla famiglia dei terpeno-fenoli e che sono conosciute con il nome di cannabinoidi.

I cannabinoidi più presenti all’interno della canapa sono il THC e il CBD; entrambi reagiscono quando vengono a contatto con i ricettori del nostro organismo a livello del sistema nervoso periferico e centrale, ma danno risposte alquanto diverse tra loro. Mentre il THC a contatto con i ricettori del sistema endocannabinoide provoca effetti psicoattivi, il CBD a contatto con i medesimi ricettori non causa assolutamente questo tipo di reazione e inoltre, non dà dipendenza e non è tossico.

Quali sono i benefici dell’olio di CBD

Gli effetti benefici dell'olio di CBD sono principalmente di natura:

– sedativa e ansiolitica;

– antiossidante;

– antinfiammatoria.

L’uso di questo olio favorisce il rilassamento sia fisico sia mentale, contrasta infiammazioni e stati di dolore, migliora l’umore,sostiene le difese naturali del nostro organismo, infine, è molto efficace per combattere problemi cutanei come dermatiti e psoriasi.

Quando il CBD interagisce con il sistema endocannabinoide, genera un’azione rilassante sia nell’apparato muscolare sia nel sistema nervoso centrale; di conseguenza, è chiaro che questo olio benefico contribuisca a contrastare stati di ansia, stress, insonnia, agitazione e la tensione muscolare.

Utilizzare l’olio di Cannabinoide è un rimedio utile per tutti coloro che desiderano migliorare la qualità del sonno, ottimizzare memoria e concentrazione, affrontare in modo migliore le sfide quotidiane, soprattutto nei periodi particolarmente carichi di stress, impegni e lavoro.

L’olio di CBD è indicato anche nei casi in cui ciò che affligge le giornate sono nervosismo e veglia notturna, come accade, ad esempio, durante la menopausa, oppure nei giorni che precedono il ciclo mestruale, quando si è più soggetti agli sbalzi d’umore.

Le proprietà antinfiammatorie e distensive del CBD permettono di contrastare contratture e tensioni muscolare, agevolando il rapido recupero anche dopo traumi e attività fisica particolarmente intensa. L’azione antinfiammatoria, unita a quella antiossidante e spasmolitica di questo olio, non solo apportano benefici all’intero apparato muscolare, ma sono utili anche per combattere crampi addominali, dolori mestruali e osteoarticolari, emicrania, disturbi gastrointestinali e problemi alle vie respiratorie.

La presenza nell’olio di CBD di grassi essenziali come gli Omega 3 e 6 e di proteine, fa si che anche il vostro metabolismo tragga giovamento dalla sua assunzione agevolando la diminuzione del peso e aiutando a mantenerlo nel giusto range. Il CBD è in grado di ridurre i livelli di colesterolo, glicemia e trigliceridi nel sangue, pertanto contribuisce alla ricomposizione corporea durante attività fisica e regimi dimagranti. Avvertirete meno il senso di fame e attraverso l’ossidazione degli acidi grassi presenti nel tessuto adiposo, la produzione di energia sarà maggiormente stimolata .

A livello cutaneo, l’olio di CBD esercita una funzione antiossidante e antinfiammatoria ed è utile quindi per contrastare perdita di tonicità, formazione di rughe e segni del tempo, ma anche per trattare pelli problematiche, particolarmente sensibili, irritate e tutti i casi di psoriasi, dermatite e acne.